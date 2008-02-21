О нас

Henri Poch

Henri Poch

,

Otto Sieben

,

Vienna Lyra Ensemble

и 

ещё 1

Сингл  ·  2008

Visions of the Past (700 - 1200)

#Классическая
Henri Poch

Артист

Henri Poch

Релиз Visions of the Past (700 - 1200)

#

Название

Альбом

1

Трек Lonely Decision

Lonely Decision

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:13

2

Трек First Crusade

First Crusade

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:30

3

Трек Second Crusade

Second Crusade

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:09

4

Трек Third Crusade

Third Crusade

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:07

5

Трек Revolt

Revolt

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:38

6

Трек Dramatic Harpsichord

Dramatic Harpsichord

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:32

7

Трек The King's Dream

The King's Dream

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

3:17

8

Трек Hermitage

Hermitage

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:57

9

Трек The Hermit

The Hermit

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

3:13

10

Трек Renaissance Air

Renaissance Air

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:30

11

Трек Courteous Dance

Courteous Dance

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:51

12

Трек The Last Pagan

The Last Pagan

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:50

13

Трек Balletto

Balletto

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

2:41

14

Трек In Seculum

In Seculum

Gerhard Kanzian

,

Vienna Lyra Ensemble

Visions of the Past (700 - 1200)

1:05

15

Трек Fantasia

Fantasia

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:31

16

Трек Old Saga

Old Saga

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:40

17

Трек Virginal Choral

Virginal Choral

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:27

18

Трек Ferrymen

Ferrymen

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

3:24

19

Трек Reis Glorios

Reis Glorios

Gerhard Kanzian

,

Vienna Lyra Ensemble

Visions of the Past (700 - 1200)

2:37

20

Трек Medieval Village

Medieval Village

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:14

21

Трек Pavane for Renaissance Flute

Pavane for Renaissance Flute

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

2:26

22

Трек Longingly

Longingly

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:10

23

Трек Wistful

Wistful

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:55

24

Трек Minuet for Recorder

Minuet for Recorder

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:17

25

Трек The Sad Duke

The Sad Duke

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:45

26

Трек Procurans Odium

Procurans Odium

Gerhard Kanzian

,

Vienna Lyra Ensemble

Visions of the Past (700 - 1200)

2:13

27

Трек Quest of the Grail

Quest of the Grail

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:52

28

Трек Dancing Elves

Dancing Elves

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:12

29

Трек Grave

Grave

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

2:40

30

Трек Allemande for Two Lutes

Allemande for Two Lutes

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:08

31

Трек Soft Inner Voices

Soft Inner Voices

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:44

32

Трек Air for Flute

Air for Flute

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:14

33

Трек Sigune

Sigune

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:54

34

Трек Simple Melody

Simple Melody

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:24

35

Трек Gothic Pastoral

Gothic Pastoral

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:37

36

Трек Minstrel Tales

Minstrel Tales

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:44

37

Трек Pavane for Archi Luto and Chitarrone

Pavane for Archi Luto and Chitarrone

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:18

38

Трек World of Dwarves

World of Dwarves

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

1:52

39

Трек Old Dance

Old Dance

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:43

40

Трек Myths

Myths

Henri Poch

Visions of the Past (700 - 1200)

2:21

41

Трек Pastoral for Alto Recorder

Pastoral for Alto Recorder

Otto Sieben

Visions of the Past (700 - 1200)

1:34

Информация о правообладателе: Sonoton Music
