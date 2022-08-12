О нас

Mangal

Mangal

,

Naghma

Альбом  ·  2022

Pass Pa Lawara-Tappay

#Со всего мира
Mangal

Артист

Mangal

Релиз Pass Pa Lawara-Tappay

#

Название

Альбом

1

Трек Akhari Sham Ha-Urdu Song

Akhari Sham Ha-Urdu Song

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

5:32

2

Трек Bia Na Razina-Tappay

Bia Na Razina-Tappay

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

7:30

3

Трек Gul Badan

Gul Badan

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

4:11

4

Трек Han Hokra Ya Na Hokra

Han Hokra Ya Na Hokra

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

5:16

5

Трек Gul Mi Da Orbal Da Para Rawra

Gul Mi Da Orbal Da Para Rawra

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

9:38

6

Трек Jo To Lahra Sar Pa Sahra-Urdu Song

Jo To Lahra Sar Pa Sahra-Urdu Song

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

3:32

7

Трек Mazari-Farsi

Mazari-Farsi

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

4:23

8

Трек Na Pa Tabib Na Pa Mula Jora Gha

Na Pa Tabib Na Pa Mula Jora Gha

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

4:53

9

Трек Nami La Khyala Waza

Nami La Khyala Waza

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

5:12

10

Трек Ta Walee Marawar Shova Lamana

Ta Walee Marawar Shova Lamana

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

3:23

11

Трек Pass Pa Lawara-Tappay

Pass Pa Lawara-Tappay

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

10:14

12

Трек Tal Mi Zarawi Zara Kisa

Tal Mi Zarawi Zara Kisa

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

5:39

13

Трек Taliba Wrana Ba She Sta Lawnai Mena

Taliba Wrana Ba She Sta Lawnai Mena

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

2:57

14

Трек Warawi Lasona Rawarawi-Attan Song

Warawi Lasona Rawarawi-Attan Song

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

4:51

15

Трек Tol Mi Darna Jar Kra

Tol Mi Darna Jar Kra

Naghma

,

Mangal

Pass Pa Lawara-Tappay

7:26

Информация о правообладателе: Adil Sharif
