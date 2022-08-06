О нас

Naghma

Naghma

,

Mangal

Альбом  ·  2022

Za Ya La Ghama Lawani Showam

#Со всего мира
Naghma

Артист

Naghma

Релиз Za Ya La Ghama Lawani Showam

#

Название

Альбом

1

Трек Yar Mi Sharabi Pa Nimo Shpo Razi

Yar Mi Sharabi Pa Nimo Shpo Razi

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

5:54

2

Трек Yara Loi Sha Kana

Yara Loi Sha Kana

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

2:28

3

Трек Wazirstan Di Tal Abad We

Wazirstan Di Tal Abad We

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

11:38

4

Трек Za Da Dasi Khalgho Mina Na Kram

Za Da Dasi Khalgho Mina Na Kram

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

4:35

5

Трек Za Pakistan Ta Raghale Pa Bana Yama

Za Pakistan Ta Raghale Pa Bana Yama

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

3:49

6

Трек Za Khwara Nast Yam Janan Mi usafir Dai

Za Khwara Nast Yam Janan Mi usafir Dai

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

5:55

7

Трек Zama Afghanistana

Zama Afghanistana

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

5:37

8

Трек Za Ya La Ghama Lawani Showam

Za Ya La Ghama Lawani Showam

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

14:51

9

Трек Zama Da Mina Lawani Za Sta Yama Za

Zama Da Mina Lawani Za Sta Yama Za

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

3:58

10

Трек Zama Janana-Tappay

Zama Janana-Tappay

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

10:02

11

Трек Zama Pa Zra Ba Sa Tareghi

Zama Pa Zra Ba Sa Tareghi

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

8:12

12

Трек Zamong Mina Lawanai Wai

Zamong Mina Lawanai Wai

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

5:48

13

Трек Zra Di Pa Tor Kham Ki Banda Darwaza Da

Zra Di Pa Tor Kham Ki Banda Darwaza Da

Naghma

,

Mangal

Za Ya La Ghama Lawani Showam

8:18

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

