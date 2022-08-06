О нас

Mangal

Mangal

,

Naghma

Альбом  ·  2022

Ta Za Pagal Jora Wam

#Со всего мира
Mangal

Артист

Mangal

Релиз Ta Za Pagal Jora Wam

#

Название

Альбом

1

Трек Wa Raibara Zari Rata Rara

Wa Raibara Zari Rata Rara

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

6:17

2

Трек Wa Wa Dilbar Jan

Wa Wa Dilbar Jan

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:02

3

Трек Wa Grana Dar Di Yadawama-Tappay

Wa Grana Dar Di Yadawama-Tappay

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

12:14

4

Трек Wai Wai Grane Raza

Wai Wai Grane Raza

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

6:08

5

Трек Watana Gran Watana

Watana Gran Watana

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:10

6

Трек Watan Zrawama-Tappay

Watan Zrawama-Tappay

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

15:30

7

Трек Shpa Cha Da Janan Pa Zangana Cha Pa Hijran Tara Kra

Shpa Cha Da Janan Pa Zangana Cha Pa Hijran Tara Kra

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

4:10

8

Трек Spin Rang Mi Tor Sho

Spin Rang Mi Tor Sho

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:44

9

Трек Sta Da Vikhal Makham Ta Nast Yama

Sta Da Vikhal Makham Ta Nast Yama

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:01

10

Трек Sta Noor

Sta Noor

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

4:32

11

Трек Ta Che Zama Pa Armanona Khwari Warawali

Ta Che Zama Pa Armanona Khwari Warawali

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:47

12

Трек Ta Za Pagal Jora Wam

Ta Za Pagal Jora Wam

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

4:43

13

Трек Ta Lawanai Ya Pa Higran Wahi Nare

Ta Lawanai Ya Pa Higran Wahi Nare

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

7:47

14

Трек Tali Mi Swazi Pa Gharma Walara Yama

Tali Mi Swazi Pa Gharma Walara Yama

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:31

15

Трек Tana Jar Shama

Tana Jar Shama

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:50

16

Трек Tar Lali Tar Lali

Tar Lali Tar Lali

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:39

17

Трек Tla Li Pa Chakar

Tla Li Pa Chakar

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:07

18

Трек Tor Ghanam Rang Di We

Tor Ghanam Rang Di We

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

5:03

19

Трек Umar Tar Sho Ra Bandi

Umar Tar Sho Ra Bandi

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:26

20

Трек Wa Da Tor Sadar Alaka

Wa Da Tor Sadar Alaka

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:34

21

Трек Wa Diwalo Ta Grana Zara

Wa Diwalo Ta Grana Zara

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:52

22

Трек Wakrama Za Sa Raza Raza

Wakrama Za Sa Raza Raza

Naghma

,

Mangal

Ta Za Pagal Jora Wam

3:37

Информация о правообладателе: Adil Sharif
