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Альбом
Постер альбома Беглец

Беглец

Виктор Третьяков

Digital Publishing  • Поп-музыка, Русский поп  • 2003

1

Осенний романс

Виктор Третьяков

3:05

2

Вам звонят от Бога

Виктор Третьяков

3:30

3

Кленовая

Виктор Третьяков

2:13

4

Блудный сын

Виктор Третьяков

2:56

5

Примета

Виктор Третьяков

2:24

6

Слуга

Виктор Третьяков

2:34

7

Я люблю смотреть на огонь…

Виктор Третьяков

2:42

8

Беглец

Виктор Третьяков

2:27

9

Ветер странствий

Виктор Третьяков

2:17

10

Прощеное воскресенье

Виктор Третьяков

3:15

11

Ты опять от меня прочь…

Виктор Третьяков

2:53

12

Беспросветная

 🅴

Виктор Третьяков

1:45

13

Родина

Виктор Третьяков

2:55

14

Все начинается с любви

Виктор Третьяков

2:53

1

Осенний романс

Виктор Третьяков

3:05

2

Вам звонят от Бога

Виктор Третьяков

3:30

3

Кленовая

Виктор Третьяков

2:13

4

Блудный сын

Виктор Третьяков

2:56

5

Примета

Виктор Третьяков

2:24

6

Слуга

Виктор Третьяков

2:34

7

Я люблю смотреть на огонь…

Виктор Третьяков

2:42

8

Беглец

Виктор Третьяков

2:27

9

Ветер странствий

Виктор Третьяков

2:17

10

Прощеное воскресенье

Виктор Третьяков

3:15

11

Ты опять от меня прочь…

Виктор Третьяков

2:53

12

Беспросветная

 🅴

Виктор Третьяков

1:45

13

Родина

Виктор Третьяков

2:55

14

Все начинается с любви

Виктор Третьяков

2:53

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