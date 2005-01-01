Слушатели
На основе совпадения вкусов
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Виктор Третьяков
1
Летняя ночь
2
Небылица
3
Улетаю… (Андрею Баранову)
4
Невезуха
5
Письмо другу, или песня про счастье
6
Новогодняя песенка
7
Как жаль…
8
Август
9
Приключение
10
Единственная
11
Псих
12
Светлячок
13
Авторская песня
14
До свидания!
Лирика в звуках гитары
Песни о Родине
Сюжет
Мелодии сердца
Маленькая любовь
Всё начинается с любви
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