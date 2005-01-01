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Альбом
Постер альбома Летняя ночь

Летняя ночь

Виктор Третьяков

Digital Publishing  • Поп-музыка, Русский поп  • 2005

1

Летняя ночь

Виктор Третьяков

3:03

2

Небылица

Виктор Третьяков

3:05

3

Улетаю… (Андрею Баранову)

Виктор Третьяков

3:08

4

Невезуха

Виктор Третьяков

3:22

5

Письмо другу, или песня про счастье

Виктор Третьяков

2:49

6

Новогодняя песенка

Виктор Третьяков

2:24

7

Как жаль…

Виктор Третьяков

2:04

8

Август

Виктор Третьяков

3:21

9

Приключение

Виктор Третьяков

2:37

10

Единственная

Виктор Третьяков

3:14

11

Псих

Виктор Третьяков

2:48

12

Светлячок

Виктор Третьяков

2:49

13

Авторская песня

Виктор Третьяков

2:10

14

До свидания!

Виктор Третьяков

3:15

1

Летняя ночь

Виктор Третьяков

3:03

2

Небылица

Виктор Третьяков

3:05

3

Улетаю… (Андрею Баранову)

Виктор Третьяков

3:08

4

Невезуха

Виктор Третьяков

3:22

5

Письмо другу, или песня про счастье

Виктор Третьяков

2:49

6

Новогодняя песенка

Виктор Третьяков

2:24

7

Как жаль…

Виктор Третьяков

2:04

8

Август

Виктор Третьяков

3:21

9

Приключение

Виктор Третьяков

2:37

10

Единственная

Виктор Третьяков

3:14

11

Псих

Виктор Третьяков

2:48

12

Светлячок

Виктор Третьяков

2:49

13

Авторская песня

Виктор Третьяков

2:10

14

До свидания!

Виктор Третьяков

3:15

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