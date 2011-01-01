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Виктор Третьяков
1
Весенний романс
Виктор Третьяков и Симфонический орекстр XXI века
2
Почему бы нет
3
Номерок
4
Седьмое небо
5
Белая птица
6
Зимняя ночь
7
Четвертый день
8
Август
9
Аритмия
10
Оборотень
11
Рижский вокзал
12
Секрет
13
Все начинается с любви
14
Ивушка (Папе)
Лирика в звуках гитары
Песни о Родине
Сюжет
Мелодии сердца
Маленькая любовь
Всё начинается с любви
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