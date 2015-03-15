О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Chick Webb

Chick Webb

Трек  ·  2015

I Can't Dance (I Got Ants in My Pants) (Remastered)

Chick Webb

Исполнитель

Chick Webb

Трек I Can't Dance (I Got Ants in My Pants) (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек I Can't Dance (I Got Ants in My Pants) (Remastered)

I Can't Dance (I Got Ants in My Pants) (Remastered)

Chick Webb

Unforgettable Sentimental Songs

2:58

Текст песни

Oh baby, let's have a party,

(Let's have a party,)

Let's all begin;

(Let's all begin;)

You bring the women,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: What a Wonderful Masterpieces Recordings World
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз A Passion for Jazz Vol. 14
A Passion for Jazz Vol. 142025 · Альбом · Chick Webb
Релиз „Stompin’ At The Savoy“ - Best Of
„Stompin’ At The Savoy“ - Best Of2025 · Альбом · Chick Webb
Релиз „Jazz Foundations“ Vol. 14 - Chick Webb
„Jazz Foundations“ Vol. 14 - Chick Webb2025 · Альбом · Chick Webb
Релиз Two of a Kind: Tommy Dorsey & Chick Webb
Two of a Kind: Tommy Dorsey & Chick Webb2022 · Альбом · Tommy Dorsey
Релиз Two of a Kind: Hot Lips Page & Chick Webb
Two of a Kind: Hot Lips Page & Chick Webb2022 · Альбом · Hot Lips Page
Релиз Pent Up in a Penthouse
Pent Up in a Penthouse2022 · Альбом · Red Norvo
Релиз Whistling Gypsy Waltz
Whistling Gypsy Waltz2022 · Альбом · Marek Weber
Релиз I'll Chase The Blues Away
I'll Chase The Blues Away2020 · Альбом · Chick Webb
Релиз Just A Simple Melody
Just A Simple Melody2020 · Альбом · Chick Webb
Релиз Why Should I Beg For Love?
Why Should I Beg For Love?2020 · Альбом · Chick Webb
Релиз I Love Each Move You Make
I Love Each Move You Make2020 · Альбом · Chick Webb
Релиз Chick Webb, Vol.1
Chick Webb, Vol.12019 · Альбом · Chick Webb
Релиз The Complete Decca Singles Vol. 1: 1935-1939
The Complete Decca Singles Vol. 1: 1935-19392017 · Альбом · Chick Webb
Релиз The Legend
The Legend2017 · Альбом · Chick Webb
Релиз All the Greatest Songs
All the Greatest Songs2017 · Альбом · Chick Webb
Релиз The Giants of Swing, Chick Webb Vol. 1
The Giants of Swing, Chick Webb Vol. 12016 · Альбом · Chick Webb
Релиз The Giants of Swing, Chick Webb Vol. 2
The Giants of Swing, Chick Webb Vol. 22016 · Альбом · Chick Webb
Релиз The Best Of Christmas Holidays
The Best Of Christmas Holidays2016 · Альбом · Chick Webb
Релиз Harlem Congo
Harlem Congo2016 · Альбом · Chick Webb
Релиз Ella Sings, Chick Swings
Ella Sings, Chick Swings2016 · Альбом · Ella Fitzgerald

Похожие артисты

Chick Webb
Артист

Chick Webb

Billy Holiday
Артист

Billy Holiday

Roy Brown
Артист

Roy Brown

Vic Schoen & His Orchestra
Артист

Vic Schoen & His Orchestra

Sheldon Allman
Артист

Sheldon Allman

Andrews Sisters
Артист

Andrews Sisters

Betty Hutton
Артист

Betty Hutton

Guy Mitchell
Артист

Guy Mitchell

Danny Kaye
Артист

Danny Kaye

Big Maybelle
Артист

Big Maybelle

Johnny Bond
Артист

Johnny Bond

Tony Marcus
Артист

Tony Marcus

Warren Smith
Артист

Warren Smith