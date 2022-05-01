О нас

Red Norvo

Red Norvo

,

Chick Webb

,

Artie Shaw

и 

ещё 10

Альбом  ·  2022

Pent Up in a Penthouse

#R&B

3 лайка

Red Norvo

Артист

Red Norvo

Релиз Pent Up in a Penthouse

#

Название

Альбом

1

Трек Ballad in Blue

Ballad in Blue

Benny Goodman

Pent Up in a Penthouse

2:45

2

Трек Swinging the Blues

Swinging the Blues

Count Basie

Pent Up in a Penthouse

2:50

3

Трек Sweet Sue

Sweet Sue

Tommy Dorsey

Pent Up in a Penthouse

2:56

4

Трек Pent Up in a Penthouse

Pent Up in a Penthouse

Fats Waller

Pent Up in a Penthouse

2:38

5

Трек Oh! What a Beautiful Mornin'

Oh! What a Beautiful Mornin'

Glenn Miller

,

Army Air Force Band

Pent Up in a Penthouse

4:13

6

Трек Any Old Time

Any Old Time

Artie Shaw

Pent Up in a Penthouse

3:19

7

Трек Boop-Boop Dit-Tem Dot-Tem What-Tem Chu! Three Little Fishies (Itty Bitty Poo)

Boop-Boop Dit-Tem Dot-Tem What-Tem Chu! Three Little Fishies (Itty Bitty Poo)

Red Norvo

Pent Up in a Penthouse

3:08

8

Трек In the Mood

In the Mood

Glenn Miller

,

Army Air Force Band

Pent Up in a Penthouse

2:56

9

Трек Cocktails for Two

Cocktails for Two

Tommy Dorsey

Pent Up in a Penthouse

3:15

10

Трек It's Slumber Time Along the Swanee

It's Slumber Time Along the Swanee

Chick Webb

Pent Up in a Penthouse

2:55

11

Трек Jeepers Creepers

Jeepers Creepers

Louis Armstrong

Pent Up in a Penthouse

2:44

12

Трек They Are Yanks

They Are Yanks

Glenn Miller

,

Army Air Force Band

Pent Up in a Penthouse

3:17

13

Трек In the Mood

In the Mood

The Andrews Sisters

Pent Up in a Penthouse

2:53

14

Трек Tuxedo Junction

Tuxedo Junction

Glenn Miller

,

Army Air Force Band

Pent Up in a Penthouse

3:43

15

Трек Solid As a Rock

Solid As a Rock

Ella Fitzgerald

,

Male Quartet Orchestra

Pent Up in a Penthouse

3:01

Информация о правообладателе: Session Made
