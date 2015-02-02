Информация о правообладателе: BNF Collection
Isaac Stern
,
Alexander Schneider
,
Milton Katims
и
ещё 2
Трек · 2015
Quintette à cordes in C Major, Op. 163, D. 956: III. Scherzo. Presto - Trio. Andante sostenuto
Другие релизы артиста
The Isaac Stern Collection: The Early Concerto Recordings, Vol. 12023 · Альбом · Isaac Stern
Isaac Stern Plays Brahms2023 · Альбом · Johannes Brahms
Henryk Wieniawski Violin Concerto No.22022 · Сингл · Isaac Stern
Johannes Brahms Piano Trio No.12022 · Сингл · Dame Myra Hess
Johannes Brahms String Sextet No.12022 · Сингл · Pau Casals
Antonín Dvořák Violin Concerto Op.532022 · Сингл · Isaac Stern
Rachmaninov, Bartók & Viotti: Piano Concerto No. 2 - Rhapsody No. 1 for Violin and Orchestra - Violin Concerto No. 222021 · Альбом · Boston Symphony Orchestra
Haydn, Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos of Isaac Stern2021 · Альбом · Philharmonic-Symphony Orchestra of New York - The Philadelphia Orchestra - Hollywood Bowl Orchestra
Isaac Stern, Vol. 10 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Isaac Stern, Vol. 9 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Isaac Stern, Vol. 8 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Isaac Stern, Vol. 4 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern