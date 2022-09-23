О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз The Isaac Stern Collection: The Early Concerto Recordings, Vol. 1
The Isaac Stern Collection: The Early Concerto Recordings, Vol. 12023 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern Plays Brahms
Isaac Stern Plays Brahms2023 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Henryk Wieniawski Violin Concerto No.2
Henryk Wieniawski Violin Concerto No.22022 · Сингл · Isaac Stern
Релиз Johannes Brahms Piano Trio No.1
Johannes Brahms Piano Trio No.12022 · Сингл · Dame Myra Hess
Релиз Johannes Brahms String Sextet No.1
Johannes Brahms String Sextet No.12022 · Сингл · Pau Casals
Релиз Antonín Dvořák Violin Concerto Op.53
Antonín Dvořák Violin Concerto Op.532022 · Сингл · Isaac Stern
Релиз Rachmaninov, Bartók & Viotti: Piano Concerto No. 2 - Rhapsody No. 1 for Violin and Orchestra - Violin Concerto No. 22
Rachmaninov, Bartók & Viotti: Piano Concerto No. 2 - Rhapsody No. 1 for Violin and Orchestra - Violin Concerto No. 222021 · Альбом · Boston Symphony Orchestra
Релиз Haydn, Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos of Isaac Stern
Haydn, Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos of Isaac Stern2021 · Альбом · Philharmonic-Symphony Orchestra of New York - The Philadelphia Orchestra - Hollywood Bowl Orchestra
Релиз Isaac Stern, Vol. 10 (Live)
Isaac Stern, Vol. 10 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern, Vol. 9 (Live)
Isaac Stern, Vol. 9 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern, Vol. 8 (Live)
Isaac Stern, Vol. 8 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern, Vol. 4 (Live)
Isaac Stern, Vol. 4 (Live)2021 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern Live, Vol. 3
Isaac Stern Live, Vol. 32021 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Bach, Mozart & Others: Works (Live)
Bach, Mozart & Others: Works (Live)2020 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Isaac Stern, Vol. 1 (Live)
Isaac Stern, Vol. 1 (Live)2020 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Bartók: Violin Sonata No. 1, Sz. 75 (Remastered)
Bartók: Violin Sonata No. 1, Sz. 75 (Remastered)2020 · Сингл · Isaac Stern
Релиз Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 4 (Live)
Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 4 (Live)2018 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 1 (Live)
Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 1 (Live)2018 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 10
Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 102018 · Альбом · Isaac Stern
Релиз Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 7
Milestones of a Legend: Isaac Stern, Vol. 72018 · Альбом · Édouard Lalo

Похожие артисты

Isaac Stern
Артист

Isaac Stern

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra

Willi Boskovsky
Артист

Willi Boskovsky

Wiener Mozart Ensemble
Артист

Wiener Mozart Ensemble

Salvatore Accardo
Артист

Salvatore Accardo

Anne-Sophie Mutter
Артист

Anne-Sophie Mutter

Gidon Kremer
Артист

Gidon Kremer

Walter Prystawski
Артист

Walter Prystawski

Royal Festival Orchestra
Артист

Royal Festival Orchestra

Andrea Marcon
Артист

Andrea Marcon

Tomaso Albinoni
Артист

Tomaso Albinoni

Saito Kinen Orchestra
Артист

Saito Kinen Orchestra

I Musici
Артист

I Musici