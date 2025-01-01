О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Herbert: Cello Concertos; Operetta Spectacular
Herbert: Cello Concertos; Operetta Spectacular2019 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз The Classic Albums
The Classic Albums2014 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Waiata
Waiata2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз The Ultimate Collection
The Ultimate Collection2013 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss
Kiri te Kanawa sings Mozart & Strauss2010 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri sings Berlin, Gershwin & Kern
Kiri sings Berlin, Gershwin & Kern2009 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Kiri Te Kanawa - Artist Portrait 2007
Kiri Te Kanawa - Artist Portrait 20072004 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз The Very Best of Kiri Te Kanawa
The Very Best of Kiri Te Kanawa2003 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Tchaikovsky: Eugene Onegin
Tchaikovsky: Eugene Onegin2001 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Strauss: Four Last Songs
Strauss: Four Last Songs2000 · Сингл · Kiri Te Kanawa
Релиз Tonight - Hits from the Musicals
Tonight - Hits from the Musicals2000 · Альбом · Kiri Te Kanawa
Релиз Maori Songs
Maori Songs1999 · Альбом · Kiri Te Kanawa

