Информация о правообладателе: BNF Collection
Волна по треку

Релиз Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 & Rhapsodie norvégienne
Lalo: Symphonie espagnole, Op. 21 & Rhapsodie norvégienne2023 · Альбом · Pierre Amoyal
Релиз Chopin: Concerto pour piano No. 1, Op. 11
Chopin: Concerto pour piano No. 1, Op. 112021 · Альбом · Georges Cziffra
Релиз Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Stereo Version)
Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Stereo Version)2015 · Альбом · Fernand Ledoux
Релиз Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)
Prokofiev: Pierre et le loup, Op. 67 (Mono Version)2015 · Альбом · Fernand Ledoux
Релиз Prokofiev: Pierre et le loup - Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, version avec récitant (Stereo Version)
Prokofiev: Pierre et le loup - Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, version avec récitant (Stereo Version)2015 · Альбом · Fernand Ledoux
Релиз Lalo & Saint-Saëns: Cello Concertos
Lalo & Saint-Saëns: Cello Concertos2014 · Альбом · Pierre Fournier
Релиз Campra: Te Deum & Motet "Ecce panis angelorum" (Collection trésors, Mono Version)
Campra: Te Deum & Motet "Ecce panis angelorum" (Collection trésors, Mono Version)2014 · Альбом · Denise Monteil
Релиз Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1, Op. 23 (Stereo Version)
Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1, Op. 23 (Stereo Version)2014 · Сингл · György Sebök
Релиз Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1, Op. 23 (Mono Version)
Tchaikovsky: Concerto pour piano No. 1, Op. 23 (Mono Version)2014 · Сингл · György Sebök
Релиз Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14 (Stereo Version)
Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14 (Stereo Version)2014 · Альбом · Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo
Релиз Berlioz: Symphonie fantastique (Mono Version)
Berlioz: Symphonie fantastique (Mono Version)2014 · Альбом · Louis Fremaux
Релиз Mussorgsky, Ravel: Tableaux d'une exposition (Stereo Version)
Mussorgsky, Ravel: Tableaux d'une exposition (Stereo Version)2014 · Альбом · Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo
Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo

Анна Юрьевна Нетребко
Анна Юрьевна Нетребко

Plácido Domingo
Plácido Domingo

Cecilia Bartoli
Cecilia Bartoli

Zubin Mehta
Zubin Mehta

Edith Mathis
Edith Mathis

Renée Fleming
Renée Fleming

Elīna Garanča
Elīna Garanča

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Andrea Marcon
Andrea Marcon

Sara Mingardo
Sara Mingardo