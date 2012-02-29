О нас

erodito osorio

erodito osorio

Альбом  ·  2012

Mis Hermanos y Yo

#Латинская
erodito osorio

Артист

erodito osorio

Релиз Mis Hermanos y Yo

#

Название

Альбом

1

Трек Mis Hermanos y Yo

Mis Hermanos y Yo

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

5:08

2

Трек El Alcon Negro

El Alcon Negro

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:19

3

Трек La Zorra

La Zorra

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

5:09

4

Трек El Despreciado

El Despreciado

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:22

5

Трек Tres Mujeres

Tres Mujeres

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:18

6

Трек El Ranchito

El Ranchito

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

5:43

7

Трек Falsa Ilucion

Falsa Ilucion

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:18

8

Трек El Rancho Solo

El Rancho Solo

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

5:36

9

Трек La Estoy Buscando

La Estoy Buscando

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

3:51

10

Трек Los Compadres

Los Compadres

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

3:57

11

Трек El Parrandero

El Parrandero

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

3:35

12

Трек Soy Campesino

Soy Campesino

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:37

13

Трек Ven Ven

Ven Ven

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

5:07

14

Трек Ya No Te Quiero

Ya No Te Quiero

erodito osorio

Mis Hermanos y Yo

4:54

Информация о правообладателе: Erodito Osorio
