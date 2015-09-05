О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

erodito osorio

erodito osorio

Альбом  ·  2015

Caminito del Campo

#Латинская
erodito osorio

Артист

erodito osorio

Релиз Caminito del Campo

#

Название

Альбом

1

Трек Caminito del Campo

Caminito del Campo

erodito osorio

Caminito del Campo

3:57

2

Трек El Huerfanito

El Huerfanito

erodito osorio

Caminito del Campo

4:47

3

Трек Cojo el Camino

Cojo el Camino

erodito osorio

Caminito del Campo

4:08

4

Трек El Dejao

El Dejao

erodito osorio

Caminito del Campo

5:45

5

Трек Consuelame Madre

Consuelame Madre

erodito osorio

Caminito del Campo

4:09

6

Трек Estoy Solito

Estoy Solito

erodito osorio

Caminito del Campo

5:03

7

Трек La Maye

La Maye

erodito osorio

Caminito del Campo

4:15

8

Трек La Visita

La Visita

erodito osorio

Caminito del Campo

2:42

9

Трек La Viuda

La Viuda

erodito osorio

Caminito del Campo

3:45

10

Трек Naci Solito

Naci Solito

erodito osorio

Caminito del Campo

3:36

11

Трек Palabras del Profeta

Palabras del Profeta

erodito osorio

Caminito del Campo

4:29

12

Трек Si Me Quieres Te Quiero

Si Me Quieres Te Quiero

erodito osorio

Caminito del Campo

3:56

13

Трек Te Esperare

Te Esperare

erodito osorio

Caminito del Campo

4:34

14

Трек Un Puesto en el Cielo

Un Puesto en el Cielo

erodito osorio

Caminito del Campo

4:11

Информация о правообладателе: Erodito Osorio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз El Rey del Campo
El Rey del Campo2022 · Альбом · erodito osorio
Релиз No Le Ruego Mas
No Le Ruego Mas2022 · Сингл · Andres Correa
Релиз Historia de Dos Hermanos, Vol. 19
Historia de Dos Hermanos, Vol. 192022 · Альбом · erodito osorio
Релиз A Tu Lado y Sin Cariño
A Tu Lado y Sin Cariño2022 · Сингл · erodito osorio
Релиз La Fiesta del Año
La Fiesta del Año2021 · Альбом · erodito osorio
Релиз El Tigre de la Sierra, Vol. 18
El Tigre de la Sierra, Vol. 182019 · Сингл · Andres Correa
Релиз Caminito del Campo
Caminito del Campo2015 · Альбом · erodito osorio
Релиз Mis Hermanos y Yo
Mis Hermanos y Yo2012 · Альбом · erodito osorio

Похожие артисты

erodito osorio
Артист

erodito osorio

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож