О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mario Lanza

Mario Lanza

,

The Jeff Alexander Choir

,

Orchestra Ray Sinatra

Альбом  ·  2022

Mario Lanza sings Christmas Songs

#Разное

1 лайк

Mario Lanza

Артист

Mario Lanza

Релиз Mario Lanza sings Christmas Songs

#

Название

Альбом

1

Трек The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:19

2

Трек The First Noël

The First Noël

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:12

3

Трек O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles)

O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles)

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:12

4

Трек Away in a Manger (Luzhers's Cradle Hymn)

Away in a Manger (Luzhers's Cradle Hymn)

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

2:54

5

Трек We Three Kings Of Orient Are

We Three Kings Of Orient Are

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:00

6

Трек O Little Town Of Bethlehem

O Little Town Of Bethlehem

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

2:42

7

Трек Silent Night

Silent Night

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:25

8

Трек Guardian Angels

Guardian Angels

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Mario Lanza sings Christmas Songs

3:57

Информация о правообладателе: Christmas Album
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tell You Now Riddim (Produced by Mario Lanza)
Tell You Now Riddim (Produced by Mario Lanza)2025 · Сингл · Mario Lanza
Релиз Money Low (Produced by Mario Lanza)
Money Low (Produced by Mario Lanza)2025 · Сингл · Lone Ranger
Релиз Call the Police (Produced by Mario Lanza)
Call the Police (Produced by Mario Lanza)2025 · Сингл · Carlton Livingston
Релиз Ruff Times (Produced by Mario Lanza)
Ruff Times (Produced by Mario Lanza)2025 · Сингл · Norris Man
Релиз Avoid the Streets (Produced by Mario Lanza)
Avoid the Streets (Produced by Mario Lanza)2025 · Сингл · Guinney Pepper
Релиз Hail Jah (Produced by Mario Lanza)
Hail Jah (Produced by Mario Lanza)2024 · Сингл · Clatta Bumboo
Релиз On the Road Riddim (Produced by Mario Lanza)
On the Road Riddim (Produced by Mario Lanza)2024 · Сингл · Mario Lanza
Релиз Forward Ever (Prod. Mario Lanza)
Forward Ever (Prod. Mario Lanza)2024 · Сингл · Lone Ranger
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Mario Lanza
Merry Christmas and A Happy New Year from Mario Lanza2023 · Сингл · Mario Lanza
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Mario Lanza
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Mario Lanza2023 · Сингл · Mario Lanza
Релиз The Loveliest Night of the Year
The Loveliest Night of the Year2023 · Сингл · Mario Lanza
Релиз Christmas Hymns And Carols
Christmas Hymns And Carols2022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз Mario Lanza sings Christmas Songs
Mario Lanza sings Christmas Songs2022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз The Christmas Album
The Christmas Album2022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, Vol. 4
Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, Vol. 42022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, Vol. 3
Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, Vol. 32022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, vol. 2
Les idoles de la chanson italienne : Mario Lanza, vol. 22022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз The Three Tenors | The Best Opera Arias | Björling, Lanza & Gigli
The Three Tenors | The Best Opera Arias | Björling, Lanza & Gigli2022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз "The most famous tenor in the 1950's": Mario lanza - 3 Vol. 100 successes
"The most famous tenor in the 1950's": Mario lanza - 3 Vol. 100 successes2022 · Альбом · Mario Lanza
Релиз "The most famous tenor in the 1950's": Mario lanza - 3 Vol. 100 successes
"The most famous tenor in the 1950's": Mario lanza - 3 Vol. 100 successes2022 · Альбом · Mario Lanza

Похожие альбомы

Релиз Хочу тебя любить
Хочу тебя любить2025 · Сингл · Сергей Беломаз
Релиз In Another Life
In Another Life2015 · Альбом · Bilal
Релиз The Definitive John Mayall
The Definitive John Mayall2012 · Альбом · John Mayall
Релиз Hoodie
Hoodie2020 · Сингл · Slav
Релиз Tsamavra Nafrah
Tsamavra Nafrah2003 · Альбом · Karim
Релиз Up 2 Zero
Up 2 Zero2012 · Альбом · Anthony Gomes
Релиз Labour
Labour2014 · Альбом · George Shearing
Релиз Locos por el Cine
Locos por el Cine2011 · Альбом · The Royal Film Band
Релиз Cine de Acción
Cine de Acción2013 · Альбом · Orquesta Cinerama
Релиз Soro
Soro1987 · Альбом · Salif Keïta
Релиз Говорить о любви
Говорить о любви2025 · Сингл · DENozaur
Релиз Гринч
Гринч2024 · Сингл · Тонико Невероятный

Похожие артисты

Mario Lanza
Артист

Mario Lanza

Plácido Domingo
Артист

Plácido Domingo

Maria Callas
Артист

Maria Callas

José Carreras
Артист

José Carreras

Wandsworth School Boys' Choir
Артист

Wandsworth School Boys' Choir

Giuseppe Patanè
Артист

Giuseppe Patanè

Nancy Gustafson
Артист

Nancy Gustafson

Надежда Обухова
Артист

Надежда Обухова

Nikolay Kopylov
Артист

Nikolay Kopylov

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
Артист

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Giancarlo Chiaramello
Артист

Giancarlo Chiaramello

Fritz Wunderlich
Артист

Fritz Wunderlich

оркестр ГАБТ СССР
Артист

оркестр ГАБТ СССР