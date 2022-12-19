О нас

Mario Lanza

Mario Lanza

Альбом  ·  2022

Christmas Hymns And Carols

#Разное

2 лайка

Mario Lanza

Артист

Mario Lanza

Релиз Christmas Hymns And Carols

#

Название

Альбом

1

Трек Joy To The World

Joy To The World

Henri Rene

,

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

Christmas Hymns And Carols

2:15

2

Трек O Christmas Tree

O Christmas Tree

Henri Rene

,

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

Christmas Hymns And Carols

2:02

3

Трек The Lord's Prayer

The Lord's Prayer

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:19

4

Трек The First Noel

The First Noel

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:12

5

Трек O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles)

O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles)

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:12

6

Трек Away in a Manger (Luzhers's Cradle Hymn)

Away in a Manger (Luzhers's Cradle Hymn)

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

2:54

7

Трек Hark! The Herald Angels Sing

Hark! The Herald Angels Sing

Henri Rene

,

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

Christmas Hymns And Carols

2:34

8

Трек God Rest Ye Merry, Gentlemen

God Rest Ye Merry, Gentlemen

Henri Rene

,

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

Christmas Hymns And Carols

2:31

9

Трек We Three Kings Of Orient Are

We Three Kings Of Orient Are

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:00

10

Трек O Little Town Of Bethlehem

O Little Town Of Bethlehem

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

2:42

11

Трек Silent Night

Silent Night

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:25

12

Трек Guardian Angels

Guardian Angels

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

,

Orchestra Ray Sinatra

Christmas Hymns And Carols

3:57

13

Трек I Saw Three Ships

I Saw Three Ships

Henri Rene

,

The Jeff Alexander Choir

,

Mario Lanza

Christmas Hymns And Carols

1:37

14

Трек O Holy Night

O Holy Night

Constantine Callincos

,

Mario Lanza

,

RCA Victor Chorus

,

RCA Victor Orchestra

Christmas Hymns And Carols

4:08

Информация о правообладателе: Christmas Album
