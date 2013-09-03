О нас

The MGM Crooners

The MGM Crooners

Альбом  ·  2013

Magical Musicals

#Поп
The MGM Crooners

Артист

The MGM Crooners

Релиз Magical Musicals

#

Название

Альбом

1

Трек My Baby Just Cares for Me (From "Whoopee!")

My Baby Just Cares for Me (From "Whoopee!")

The MGM Crooners

Magical Musicals

3:10

2

Трек Send in the Clowns (From "A Little Night Music")

Send in the Clowns (From "A Little Night Music")

The MGM Crooners

Magical Musicals

4:59

3

Трек Stardust (From "Stardust)

Stardust (From "Stardust)

The MGM Crooners

Magical Musicals

4:15

4

Трек Day by Day (From "Godspell")

Day by Day (From "Godspell")

The MGM Crooners

Magical Musicals

3:36

5

Трек Cheek to Cheek (From "Top Hat")

Cheek to Cheek (From "Top Hat")

The MGM Crooners

Magical Musicals

3:25

6

Трек Aquarius, Let the Sunshine In (From "Hair")

Aquarius, Let the Sunshine In (From "Hair")

The MGM Crooners

Magical Musicals

4:40

7

Трек Stormy Weather (From "Stormy Weather")

Stormy Weather (From "Stormy Weather")

The MGM Crooners

Magical Musicals

5:21

8

Трек Don't Cry for Me Argentina (From "Evita")

Don't Cry for Me Argentina (From "Evita")

The MGM Crooners

Magical Musicals

5:29

9

Трек I Could Have Danced All Night (From "My Fair Lady")

I Could Have Danced All Night (From "My Fair Lady")

The MGM Crooners

Magical Musicals

3:42

10

Трек I Am What I Am (From "La cage aux Folles")

I Am What I Am (From "La cage aux Folles")

The MGM Crooners

Magical Musicals

3:09

11

Трек Singin' in the Rain

Singin' in the Rain

The MGM Crooners

Magical Musicals

2:48

12

Трек All That Jazz (From "Chicago")

All That Jazz (From "Chicago")

The MGM Crooners

Magical Musicals

2:53

Информация о правообладателе: Music MGP
