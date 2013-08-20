О нас

The MGM Crooners

The MGM Crooners

Альбом  ·  2013

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

#Саундтреки
The MGM Crooners

Артист

The MGM Crooners

Релиз Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

#

Название

Альбом

1

Трек As Time Goes By

As Time Goes By

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:12

2

Трек The Man I Love (From "Lady, Be Good")

The Man I Love (From "Lady, Be Good")

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:55

3

Трек Summertime

Summertime

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

5:20

4

Трек Smoke Gets In Your Eyes

Smoke Gets In Your Eyes

The Behavioral Analysis Unit

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

2:48

5

Трек Begin The Beguine

Begin The Beguine

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:59

6

Трек Night and Day

Night and Day

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

4:02

7

Трек Body And Soul

Body And Soul

Everlasting Jazz

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:03

8

Трек I Only Have Eyes For You

I Only Have Eyes For You

The MGM Crooners

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

4:56

9

Трек Some Enchanted Evening (From "South Pacific")

Some Enchanted Evening (From "South Pacific")

Broadway Cast

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:39

10

Трек September Song

September Song

Jimmy Candle

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:01

11

Трек Edelweiss (from "The Sound Of Music")

Edelweiss (from "The Sound Of Music")

TMC Broadway Stars

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

2:39

12

Трек Someone To Watch Over Me

Someone To Watch Over Me

Riverfront Studio Singers

Broadway's Love Songs (From 20's to 50's), Vol.2

3:14

Информация о правообладателе: Music MGP
