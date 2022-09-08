Информация о правообладателе: FM O Dia
и
ещё 1
Сингл · 2022
Sorria (Tô Te Filmando) / Farol das Estrelas / Jeito Felino
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Vida e Mô2025 · Сингл · Pixote
Voltar à Estaca Zero2025 · Сингл · Pixote
Defeito do Seu Beijo2025 · Сингл · Pixote
Como É Que Não Gama2025 · Сингл · Pixote
Vagabundo das Antigas2025 · Сингл · Pixote
Coração e Cadeado2025 · Сингл · Pixote
Grades do Coração2025 · Сингл · Grupo Revelacao
Intenso2025 · Сингл · Jeito a Mais
Pixote (Acústico)2024 · Альбом · Pixote
Franqueza2024 · Сингл · Grupo Entre Elas
Mania Boba2024 · Сингл · Pixote
Virou Pagode #22023 · Сингл · Mousik
#Trintou2023 · Альбом · Pixote
Insegurança2023 · Сингл · Ludmilla
Encontro de Erros2023 · Сингл · Pixote
A Culpa É do Coração2023 · Сингл · Pixote
Por Mim Eu Te Deixava Agora2023 · Сингл · Pixote
Vai Errar de Novo2023 · Сингл · Pixote
Fã de Carteirinha2023 · Сингл · Pixote
Brilho de Cristal2023 · Сингл · Pixote