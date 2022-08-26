О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Unha Pintada

Unha Pintada

Альбом  ·  2022

Ao Vivo no Unha Prime

#Латинская
Unha Pintada

Артист

Unha Pintada

Релиз Ao Vivo no Unha Prime

#

Название

Альбом

1

Трек Novas Publicações (Ao Vivo)

Novas Publicações (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:10

2

Трек Minha Mente Mente (Ao Vivo)

Minha Mente Mente (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:06

3

Трек Melhor Tá Solteiro (Ao Vivo)

Melhor Tá Solteiro (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:47

4

Трек Some ou Me Assume (Ao Vivo)

Some ou Me Assume (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:16

5

Трек Vai (Ao Vivo)

Vai (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:27

6

Трек Alô Policia (Ao Vivo)

Alô Policia (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:46

7

Трек Amor Forçado (Ao Vivo)

Amor Forçado (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:00

8

Трек Fígado Encharcado no Álcool (Ao Vivo)

Fígado Encharcado no Álcool (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:16

9

Трек Condenado (Ao Vivo)

Condenado (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

3:01

10

Трек Você Vai Recair (Ao Vivo)

Você Vai Recair (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:46

11

Трек Pedaços do Meu Coração (Ao Vivo)

Pedaços do Meu Coração (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

1:10

12

Трек Amor Inesquecivel (Ao Vivo)

Amor Inesquecivel (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

5:10

13

Трек Teste de Farmácia (Ao Vivo)

Teste de Farmácia (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:35

14

Трек Recairei (Ao Vivo)

Recairei (Ao Vivo)

Unha Pintada

Ao Vivo no Unha Prime

2:48

Информация о правообладателе: pidamusic
