Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

#Саундтреки
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

#

Название

Альбом

1

Трек Suite (From L'école buissonnière 1949)

Suite (From L'école buissonnière 1949)

Joseph Kosma

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

4:35

2

Трек Suite (From Monseigneur 1949)

Suite (From Monseigneur 1949)

Henri Verdun

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

4:57

3

Трек Tournesol (From Souvenirs perdus 1950)

Tournesol (From Souvenirs perdus 1950)

Yves Montand

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:26

4

Трек Suite (From Sans laisser d'adresse 1951)

Suite (From Sans laisser d'adresse 1951)

Joseph Kosma

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

4:10

5

Трек La complainte des infidèles (From La Maison Bonnadieu 1951)

La complainte des infidèles (From La Maison Bonnadieu 1951)

Danielle Darrieux

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:40

6

Трек Suite (From Agence matrimoniale 1952)

Suite (From Agence matrimoniale 1952)

Joseph Kosma

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:52

7

Трек Générique (From Les Hussards 1955)

Générique (From Les Hussards 1955)

Georges Auric

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:26

8

Трек Prigionieri del male (From Prigionieri del male 1955)

Prigionieri del male (From Prigionieri del male 1955)

Carlo Rustichelli

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

4:18

9

Трек Générique (From Quand la femme s'en même 1957)

Générique (From Quand la femme s'en même 1957)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:40

10

Трек Générique (From Les Misérables1958)

Générique (From Les Misérables1958)

Georges Garvarentz

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:15

11

Трек Thème principal (From Sans Famille 1958)

Thème principal (From Sans Famille 1958)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:08

12

Трек Générique La Mouffe (From Archimède le clochard 1959)

Générique La Mouffe (From Archimède le clochard 1959)

Jean Prodromidès

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:04

13

Трек Générique (From Le secret du chevalier d'Eon 1959)

Générique (From Le secret du chevalier d'Eon 1959)

Carlo Rustichelli

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

1:35

14

Трек Générique (From Marche ou crève 1960)

Générique (From Marche ou crève 1960)

Georges Delerue

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

3:09

15

Трек Générique (From Le cave se rebiffe 1961)

Générique (From Le cave se rebiffe 1961)

Michel Legrand

,

Francis lemarque

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:07

16

Трек Générique (From Germinal 1963)

Générique (From Germinal 1963)

Michel Magne

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:42

17

Трек Titoli di testa (From I compagni 1963)

Titoli di testa (From I compagni 1963)

Carlo Rustichelli

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

1:52

18

Трек Tamouré Hully-Gully (From Les Tontons flingueurs 1963)

Tamouré Hully-Gully (From Les Tontons flingueurs 1963)

Michel Magne

Les meilleures musiques des films de BERNARD BLIER

2:07

Информация о правообладателе: Disques Cinémusique
