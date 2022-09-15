О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

#Саундтреки
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

#

Название

Альбом

1

Трек Générique (From Le Trou normand 1952)

Générique (From Le Trou normand 1952)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

1:45

2

Трек Suite orchestrale (From Manina)

Suite orchestrale (From Manina)

Jean Yatove

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:56

3

Трек Générique (From Futures vedettes 1955)

Générique (From Futures vedettes 1955)

Jean Wiener

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

3:15

4

Трек Générique (From En effeuillant la marguerite 1955)

Générique (From En effeuillant la marguerite 1955)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:53

5

Трек Si tu m'aimais (From Les Grandes Manoeuvres 1955)

Si tu m'aimais (From Les Grandes Manoeuvres 1955)

Michel Ramos et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

3:16

6

Трек Suite orchestrale (From Cette sacrée gamine 1956)

Suite orchestrale (From Cette sacrée gamine 1956)

Henri Crolla et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

4:27

7

Трек Dans ma tête (From Cette sacrée gamine 1956)

Dans ma tête (From Cette sacrée gamine 1956)

Henri Crolla et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:50

8

Трек Jazz Party (From Et Dieu créa la femme 1956)

Jazz Party (From Et Dieu créa la femme 1956)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

1:51

9

Трек La Bistraille (From Et Dieu créa la femme 1956)

La Bistraille (From Et Dieu créa la femme 1956)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

1:30

10

Трек Dis-moi quelque chose de gentil (From Et Dieu créa la femme 1956)

Dis-moi quelque chose de gentil (From Et Dieu créa la femme 1956)

Paul Misraki

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:30

11

Трек Suite orchestrale (From Helen of Troy 1956)

Suite orchestrale (From Helen of Troy 1956)

Max Steiner

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

4:55

12

Трек Thème principal (From Une Parisienne 1957)

Thème principal (From Une Parisienne 1957)

Henri Crolla et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

3:51

13

Трек Thème guitare (From Une Parisienne 1957)

Thème guitare (From Une Parisienne 1957)

Henri Crolla

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

1:17

14

Трек Suite tirée du thème d'amour (From En cas de malheur 1958)

Suite tirée du thème d'amour (From En cas de malheur 1958)

René Cloërec et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

4:46

15

Трек Chanson thème (From Voulez-vous danser avec moi? 1959)

Chanson thème (From Voulez-vous danser avec moi? 1959)

Bob Martin

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

1:38

16

Трек La marche de Babette (From Babette s'en va-t-en guerre 1959)

La marche de Babette (From Babette s'en va-t-en guerre 1959)

Raymond Bernard et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:20

17

Трек Londres (From Babette s'en va-t-en guerre 1959)

Londres (From Babette s'en va-t-en guerre 1959)

Raymond Bernard et son orchestre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:41

18

Трек Générique (From Les amours célèbres 1961)

Générique (From Les amours célèbres 1961)

Maurice Jarre

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

3:05

19

Трек Sidonie (From Vie privée 1961)

Sidonie (From Vie privée 1961)

Brigitte Bardot

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:51

20

Трек Thème principal (From Le Repos du guerrier 1962)

Thème principal (From Le Repos du guerrier 1962)

Michel Magne

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

4:16

21

Трек Geneviève et Renaud (From Le Repos du guerrier 1962)

Geneviève et Renaud (From Le Repos du guerrier 1962)

Michel Magne

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:51

22

Трек Thème de Camille (From Le mépris 1963)

Thème de Camille (From Le mépris 1963)

Georges Delerue

Les meilleures musiques des films de BRIGITTE BARDOT

2:31

Информация о правообладателе: Disques Cinémusique
