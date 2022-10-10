О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Tekkelam Musiki Topluluğu

Tekkelam Musiki Topluluğu

Альбом  ·  2022

Kadim İlahiler 1

#Со всего мира
Tekkelam Musiki Topluluğu

Артист

Tekkelam Musiki Topluluğu

Релиз Kadim İlahiler 1

#

Название

Альбом

1

Трек Cihan İçre Şâh Eder (Hüseyni İlahi)

Cihan İçre Şâh Eder (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:23

2

Трек Ey Cümle Halkın Maksûdu (Hüseyni İlahi)

Ey Cümle Halkın Maksûdu (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

2:19

3

Трек Al Eline Ödünü Yaz Mevla'nın Adını (Çargah İlahi)

Al Eline Ödünü Yaz Mevla'nın Adını (Çargah İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:11

4

Трек Bilmez misin Sofi (Hicaz İlahi)

Bilmez misin Sofi (Hicaz İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

5:13

5

Трек Aşık-ı Yezdan (Uşşak İlahi)

Aşık-ı Yezdan (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:11

6

Трек Allah Derim Gökyüzüne Baktıkça (Uşşak İlahi)

Allah Derim Gökyüzüne Baktıkça (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:17

7

Трек Yolunda Can u Serim (Hüseyni İlahi)

Yolunda Can u Serim (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

5:24

8

Трек Girdim Hakk'ın Yoluna (Çargah İlahi)

Girdim Hakk'ın Yoluna (Çargah İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

2:12

9

Трек Mevlam Sana Ben Neyledim (Uşşak İlahi)

Mevlam Sana Ben Neyledim (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

4:56

10

Трек Çıktım Vücudum Tûr'una (Uşşak İlahi)

Çıktım Vücudum Tûr'una (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:47

11

Трек İksir-i A'zamdır (Uşşak İlahi)

İksir-i A'zamdır (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:39

12

Трек Hiç Bulunmaz Akranı (Gerdaniye İlahi)

Hiç Bulunmaz Akranı (Gerdaniye İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

2:22

13

Трек Sen de Bir Hekimsin (Gerdaniye İlahi)

Sen de Bir Hekimsin (Gerdaniye İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

4:06

14

Трек Severim Ben Seni (Gerdaniye İlahi)

Severim Ben Seni (Gerdaniye İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:30

15

Трек Devrân-ı Kâdirî (Hüseyni İlahi)

Devrân-ı Kâdirî (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

6:55

16

Трек Ey Gönül Bir Derde Düş ki (Uşşak İlahi)

Ey Gönül Bir Derde Düş ki (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

4:09

17

Трек Gel Gel Yanalım (Gerdaniye İlahi)

Gel Gel Yanalım (Gerdaniye İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

2:52

18

Трек Aşık Oldum Ben Sana (Gerdaniye İlahi)

Aşık Oldum Ben Sana (Gerdaniye İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:13

19

Трек Bir Şuh-i Sitemkâr (Hüseyni Kaside)

Bir Şuh-i Sitemkâr (Hüseyni Kaside)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:29

20

Трек Tende Canım (Sabâ İlahi)

Tende Canım (Sabâ İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

8:27

21

Трек Arayı Arayı Bulsam İzini (Uşşak İlahi)

Arayı Arayı Bulsam İzini (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:08

22

Трек Nur-i Ayn-i Muhammeddir - Söz: (Hüseyni İlahi)

Nur-i Ayn-i Muhammeddir - Söz: (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

3:31

23

Трек Erbâb-ı Safâ (Hüseyni İlahi)

Erbâb-ı Safâ (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 1

5:52

Информация о правообладателе: PANA MÜZİK
