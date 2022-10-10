О нас

Tekkelam Musiki Topluluğu

Tekkelam Musiki Topluluğu

Альбом  ·  2022

Kadim İlahiler 2

#Со всего мира
Tekkelam Musiki Topluluğu

Артист

Tekkelam Musiki Topluluğu

Релиз Kadim İlahiler 2

#

Название

Альбом

1

Трек Gider Şekk ü İnkârı (Uşşak İlahi)

Gider Şekk ü İnkârı (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:01

2

Трек İsm-i Sübhan Virdin mi Var (Hüseyni İlahi)

İsm-i Sübhan Virdin mi Var (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:54

3

Трек Sultanım İllallah (Hüseyni İlahi)

Sultanım İllallah (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:36

4

Трек Eski Yaram Var İdi (Hüseyni Kaside)

Eski Yaram Var İdi (Hüseyni Kaside)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

5:28

5

Трек Cana Başa Kalmayan (Uşşak İlahi)

Cana Başa Kalmayan (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:04

6

Трек Şem'e Yanan Pervaneler (Uşşak İlahi)

Şem'e Yanan Pervaneler (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:38

7

Трек Bakıp Cemal-i Yâre (Segah İlahi)

Bakıp Cemal-i Yâre (Segah İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:24

8

Трек Arş-ı A'zam Sallanır (Hüseyni İlahi)

Arş-ı A'zam Sallanır (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:26

9

Трек Aşkın Odu Yüreğimde (Uşşak İlahi)

Aşkın Odu Yüreğimde (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:40

10

Трек Yanmaktan Usanmazam Mevlâm (Hüseyni İlahi)

Yanmaktan Usanmazam Mevlâm (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:00

11

Трек İniltisi Kesilmez (Hüseyni İlahi)

İniltisi Kesilmez (Hüseyni İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:43

12

Трек İlahi Aşk İçinde (Rast İlahi)

İlahi Aşk İçinde (Rast İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:21

13

Трек Mest ü Hayranım (Çargah İlahi)

Mest ü Hayranım (Çargah İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:26

14

Трек Bilirem Bende Sensin Allah'ım (Uşşak İlahi)

Bilirem Bende Sensin Allah'ım (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:22

15

Трек Muhammed Ulu Sultandır (Hüseyni Naat)

Muhammed Ulu Sultandır (Hüseyni Naat)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:41

16

Трек Talib-i Tayyarîyiz (Hicaz İlahi)

Talib-i Tayyarîyiz (Hicaz İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:15

17

Трек Harâba Kul Olduk (Uşşak İlahi)

Harâba Kul Olduk (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:44

18

Трек Aşkın Kime Yâr Olur (Uşşak İlahi)

Aşkın Kime Yâr Olur (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:07

19

Трек Çi Tedbir Ey Müsülmânam (Hicaz Kaside)

Çi Tedbir Ey Müsülmânam (Hicaz Kaside)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

2:50

20

Трек Aşk-ı Mevlâ'dır (Çargah İlahi)

Aşk-ı Mevlâ'dır (Çargah İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:44

21

Трек Dîdârını Ettim Talep (Uşşak İlahi)

Dîdârını Ettim Talep (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

3:19

22

Трек Feyzi Hüdâ'dır (Kürdi İlahi)

Feyzi Hüdâ'dır (Kürdi İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

1:52

23

Трек Söyle Canım Bâd-ı Sabâ (Uşşak İlahi)

Söyle Canım Bâd-ı Sabâ (Uşşak İlahi)

Tekkelam Musiki Topluluğu

Kadim İlahiler 2

4:00

Информация о правообладателе: PANA MÜZİK
Волна по релизу

