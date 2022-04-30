О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Devorah Sasha

Devorah Sasha

Альбом  ·  2022

Devorah Sasha Love en Vivo

#Латинская
Devorah Sasha

Артист

Devorah Sasha

Релиз Devorah Sasha Love en Vivo

#

Название

Альбом

1

Трек Grande, Grande Amor

Grande, Grande Amor

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

3:58

2

Трек La Hiedra

La Hiedra

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

4:17

3

Трек Si Tú No Estás

Si Tú No Estás

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

3:39

4

Трек Alfonsina y el Mar

Alfonsina y el Mar

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

5:55

5

Трек Summer Time

Summer Time

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

2:33

6

Трек Si Nos Dejan

Si Nos Dejan

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

2:33

7

Трек La Gloria Eres Tú/Se Te Olvida/Lágrimas Negras

La Gloria Eres Tú/Se Te Olvida/Lágrimas Negras

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

5:35

8

Трек Bésame Mucho

Bésame Mucho

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

4:40

9

Трек Dile Que por Mí No Tema

Dile Que por Mí No Tema

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

2:34

10

Трек Este Mundo Está Loco

Este Mundo Está Loco

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

3:57

11

Трек Amor Difícil

Amor Difícil

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

4:57

12

Трек Lo Vi Parado Ahí

Lo Vi Parado Ahí

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

3:53

13

Трек A Puro Dolor

A Puro Dolor

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

3:29

14

Трек Desilusión/Potra Zaina/New York, New York

Desilusión/Potra Zaina/New York, New York

Devorah Sasha

Devorah Sasha Love en Vivo

8:16

Информация о правообладателе: IC RECORD
