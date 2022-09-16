О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Γλυκερία

Γλυκερία

Альбом  ·  2022

Ta Erotika

#Со всего мира

1 лайк

Γλυκερία

Артист

Γλυκερία

Релиз Ta Erotika

#

Название

Альбом

1

Трек Antikrista

Antikrista

Κώστας Μακεδόνας

,

Γλυκερία

Ta Erotika

3:54

2

Трек Mechri Na Vroume Ourano

Mechri Na Vroume Ourano

Γλυκερία

Ta Erotika

3:12

3

Трек Pare Me Apopse, Pare Me

Pare Me Apopse, Pare Me

Γλυκερία

Ta Erotika

3:22

4

Трек O, Ti Kai Na Ginei Thymisou

O, Ti Kai Na Ginei Thymisou

Γλυκερία

,

Mihalis Dimitriadis

Ta Erotika

3:08

5

Трек Erotas Einai I Aitia

Erotas Einai I Aitia

Γλυκερία

Ta Erotika

3:15

6

Трек Kai Zalistika

Kai Zalistika

Γλυκερία

Ta Erotika

3:15

7

Трек Ainte Matia Mou Glyka

Ainte Matia Mou Glyka

Dimitris Kontogiannis

,

Γλυκερία

Ta Erotika

3:20

8

Трек Magepses Ti Nychta

Magepses Ti Nychta

Γλυκερία

Ta Erotika

3:52

9

Трек Stin Odo Erotevmenon

Stin Odo Erotevmenon

Γλυκερία

Ta Erotika

2:34

10

Трек Kane Kati

Kane Kati

Γλυκερία

Ta Erotika

4:34

11

Трек Agapise Me (Live)

Agapise Me (Live)

Γλυκερία

,

Giorgos Dalaras

Ta Erotika

2:57

12

Трек Ta Kourelia

Ta Kourelia

Γλυκερία

Ta Erotika

4:07

13

Трек Se Latrevo

Se Latrevo

Δημήτρης Μητροπάνος

,

Γλυκερία

Ta Erotika

3:46

14

Трек Kai Oti Po

Kai Oti Po

Γλυκερία

Ta Erotika

3:24

15

Трек Tha Pethano Apo Erota

Tha Pethano Apo Erota

Γλυκερία

Ta Erotika

3:54

16

Трек Ta Matia Sou Einai Oneiro

Ta Matia Sou Einai Oneiro

Γλυκερία

Ta Erotika

2:16

17

Трек Sta Matia Koita Me

Sta Matia Koita Me

Γλυκερία

Ta Erotika

2:46

18

Трек Matia Mou

Matia Mou

Γλυκερία

Ta Erotika

3:19

19

Трек Etsi Apla S' Agapo

Etsi Apla S' Agapo

Γλυκερία

Ta Erotika

3:06

20

Трек Tote Moro Mou

Tote Moro Mou

Γλυκερία

Ta Erotika

2:50

21

Трек Me Leilatises

Me Leilatises

Γλυκερία

Ta Erotika

3:30

22

Трек Me Panselino

Me Panselino

Γλυκερία

Ta Erotika

4:19

23

Трек Agapi Fotia

Agapi Fotia

Γλυκερία

Ta Erotika

3:27

24

Трек I Agapi Den Einai Dedomeni

I Agapi Den Einai Dedomeni

Γλυκερία

Ta Erotika

4:23

25

Трек Einai To Kathe Sou Fili

Einai To Kathe Sou Fili

Γλυκερία

Ta Erotika

4:01

26

Трек Ki Esy Choreveis Sa Vrohi

Ki Esy Choreveis Sa Vrohi

Γλυκερία

Ta Erotika

4:17

27

Трек Esena I Tipota

Esena I Tipota

Γλυκερία

Ta Erotika

2:55

28

Трек Se Psahno Kai S' Anazito

Se Psahno Kai S' Anazito

Γλυκερία

,

Lefteris Zervas

Ta Erotika

4:03

29

Трек Osoi Agapisan

Osoi Agapisan

Γλυκερία

Ta Erotika

3:25

30

Трек Afti Ti Nychta

Afti Ti Nychta

Γλυκερία

Ta Erotika

3:05

31

Трек Tragoudi Aisthimatiko

Tragoudi Aisthimatiko

Γλυκερία

Ta Erotika

3:16

32

Трек Erotiko

Erotiko

Γλυκερία

Ta Erotika

4:10

33

Трек Apopse Pali Se Thymamai

Apopse Pali Se Thymamai

Γλυκερία

Ta Erotika

2:38

34

Трек Zoi Misi

Zoi Misi

Γλυκερία

Ta Erotika

3:31

35

Трек Horis Esena

Horis Esena

Γλυκερία

Ta Erotika

3:48

36

Трек Einai I Agapi Mou Treli

Einai I Agapi Mou Treli

Γλυκερία

Ta Erotika

3:18

37

Трек Kanei I Agapi Thavmata

Kanei I Agapi Thavmata

Γλυκερία

,

Giorgos Koros

Ta Erotika

2:47

38

Трек Panta Perimena

Panta Perimena

Γλυκερία

Ta Erotika

3:22

39

Трек S' Agapo

S' Agapo

Γλυκερία

,

Dimitris Psarianos

Ta Erotika

4:00

40

Трек Oneiro I Thavma

Oneiro I Thavma

Γλυκερία

Ta Erotika

4:10

Информация о правообладателе: Melody Maker
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Yasou!
Yasou!2023 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Tou Erota Kai Tis Ksenitias
Tou Erota Kai Tis Ksenitias2022 · Альбом · Andreas Katsigiannis
Релиз O Gkremos
O Gkremos2022 · Сингл · Andreas Katsigiannis
Релиз Ta Erotika
Ta Erotika2022 · Альбом · Γλυκερία
Релиз To Mazi
To Mazi2022 · Альбом · Γλυκερία
Релиз 60 Rebetika & Smyrneika
60 Rebetika & Smyrneika2022 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Afta Pou Tha 'Lega Se Sena
Afta Pou Tha 'Lega Se Sena2022 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Me Anastenagmo
Me Anastenagmo2021 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Me Anastenagmo
Me Anastenagmo2021 · Альбом · Maria Hadjiafxendi
Релиз Ola Gia Sena
Ola Gia Sena2021 · Сингл · Γλυκερία
Релиз Ena Athoo Psema
Ena Athoo Psema2021 · Сингл · Γλυκερία
Релиз Ena Athoo Psema
Ena Athoo Psema2021 · Сингл · Andreas Katsigiannis
Релиз I Vardia Tou Hronou
I Vardia Tou Hronou2021 · Альбом · Γλυκερία
Релиз 55 Laika
55 Laika2021 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Myrtia (Live)
Myrtia (Live)2021 · Сингл · Μίκης Θεοδωράκης
Релиз Ftani Kai Perisevi
Ftani Kai Perisevi2021 · Альбом · Γλυκερία
Релиз Sto Aerodromio
Sto Aerodromio2020 · Сингл · Γλυκερία
Релиз Sto Aerodromio
Sto Aerodromio2020 · Сингл · Γλυκερία
Релиз Mesa Se Kipo Kathisa (Live)
Mesa Se Kipo Kathisa (Live)2020 · Сингл · Μίκης Θεοδωράκης
Релиз Thalasses
Thalasses2018 · Альбом · Γλυκερία

Похожие альбомы

Релиз Live 2014 in Moscow
Live 2014 in Moscow2019 · Альбом · Tata Simonyan
Релиз Qezanits Mas Chunim
Qezanits Mas Chunim2022 · Альбом · Haykuhi Babakhanyan
Релиз Marionette
Marionette2022 · Альбом · Project La
Релиз Звезды Армении
Звезды Армении2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Мудрость жизни
Мудрость жизни2023 · Альбом · Бока
Релиз Жить и любить
Жить и любить2024 · Альбом · Бока
Релиз Бока Легенда Шансона
Бока Легенда Шансона2025 · Альбом · Бока
Релиз Qez Hamar
Qez Hamar2012 · Альбом · Arame, Shprot, Razmik Amyan
Релиз Hey Jan Ghapama
Hey Jan Ghapama1983 · Альбом · Harout Pamboukjian
Релиз The Best of Gayane Serobyan
The Best of Gayane Serobyan2016 · Альбом · Gayane Serobyan
Релиз Новый Год на Кавказе
Новый Год на Кавказе2023 · Альбом · Various Artists
Релиз The R.E.D
The R.E.D2018 · Альбом · Nino Chkheidze

Похожие артисты

Γλυκερία
Артист

Γλυκερία

Γιάννης Πουλόπουλος
Артист

Γιάννης Πουλόπουλος

Στέλιος Καζαντζίδης
Артист

Στέλιος Καζαντζίδης

Stratos Dionisiou
Артист

Stratos Dionisiou

Γιώργος Μαργαρίτης
Артист

Γιώργος Μαργαρίτης

Vasilis Karras
Артист

Vasilis Karras

Дживан Гаспарян
Артист

Дживан Гаспарян

AP Dhillon
Артист

AP Dhillon

Γιάννης Πλούταρχος
Артист

Γιάννης Πλούταρχος

Orquesta Club Miranda
Артист

Orquesta Club Miranda

Dimitra Galani
Артист

Dimitra Galani

George Theofanous
Артист

George Theofanous

Вачаган Авакян
Артист

Вачаган Авакян