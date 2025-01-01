О нас

Пост-Клуб

Пост-Клуб

Альбом  ·  1996

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

Контент 18+

#Русский рок#Рок
Пост-Клуб

Артист

Пост-Клуб

Релиз Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

#

Название

Альбом

1

Трек Последний шанс

Последний шанс

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

3:54

2

Трек Время движется

Время движется

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

4:22

3

Трек Ангелы

Ангелы

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

3:47

4

Трек Городская война

Городская война

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

3:26

5

Трек Индеец

Индеец

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

10:31

6

Трек Карманное солнце

Карманное солнце

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

3:00

7

Трек Песня о любви

Песня о любви

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

4:01

8

Трек Относительный пахарь

Относительный пахарь

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

5:43

9

Трек Немые мосты

Немые мосты

Пост-Клуб

Карманное солнце пернатого змея, парящего в фосфоресцирующих облаках

3:30

Информация о правообладателе: Old Records
