Артист

Lexx

98 подписчиков

Lexx (наст. имя: Щеглов Алексей) — мультижанровый исполнитель, битмейкер, поэт из далёких глубин Сибири. Lexx не ограничивается одним определенным музыкальным стилем и работает по одному простому принципу - "музыка должна вызывать у человека определенные образы и задевать некий скрытый нерв, от которого начинают бегать мурашки по всему телу".
Трек Вне закона

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Вне закона

Атом-76

ТОП АЛЬБОМ

mi primito tizoc funk

Релиз mi primito tizoc funk
Lexx
Lexx и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Вне закона

Вне закона

Атом-76

,

Lexx

,

С.Терентьев

3:59

2

Трек All That Is Now

All That Is Now

Lexx

4:21

3

Трек Generazione Star

Generazione Star

Lexx

3:58

4

Трек Colors

Colors

Lexx

3:40

5

Трек Relaxtra

Relaxtra

Bligg

,

Stress

,

Lexx

3:42

6

Трек Show More Love

Show More Love

Camp Impresario

,

Lexx

,

Samaria Janae

,

Ari Rose

,

Jward

,

Originaleigh

4:19

7

Трек Hump Acid - Lexx Remix

Hump Acid - Lexx Remix

Lauer

,

Lexx

6:37

8

Трек Strawberry Moon (Version by Lexx)

Strawberry Moon (Version by Lexx)

Domi Chansorn

5:13

9

Трек Freestyle King Von

Freestyle King Von

Lexx

1:29

10

Трек Dejame

Dejame

DJ Cossio

,

Lexx

2:49

11

Трек Over & over Again

Over & over Again

Camp Impresario

,

Jward

,

Dri

,

Originaleigh

,

Lexx

,

Zahwill

4:14

Альбомы

Релиз Freestyle King Von
Freestyle King Von2025 · Lexx
Релиз Dejame
Dejame2025 · DJ Cossio, Lexx
Релиз Se Pá Foi Amor
Se Pá Foi Amor2025 · Lexx, MC Polakage
Релиз Hoje Eu Tô Bigode
Hoje Eu Tô Bigode2025 · Mc Lz, Lexx, Oz MC
Релиз MI PRIMITO TIZOC 2
MI PRIMITO TIZOC 22025 · Dj Funk dlam, Lexx
Релиз Baqueando
Baqueando2025 · Lexx, El Dino
Релиз High Tide
High Tide2025 · Lexx, Oceans in Silhouette
Релиз Nasıl Diye Sorma
Nasıl Diye Sorma2025 · Lexx
Релиз MI PRIMITO TIZOC HARDSTYLE
MI PRIMITO TIZOC HARDSTYLE2025 · Dj Funk dlam, DJ Raulipues, DJ Series, Lexx
Релиз Sarau
Sarau2025 · Chemin Mc, Lexx
Релиз Solto pelo Mundo
Solto pelo Mundo2025 · Lexx, MC Polakage, mc jaimera
Релиз 3
32025 · Lexx
Релиз Swm
Swm2025 · Lexx
Релиз Impulsiva Malvada
Impulsiva Malvada2025 · Mc Décimo Segundo, Lexx, mc jaimera
Релиз Modo Off
Modo Off2025 · Lexx, mc jaimera, MC Polakage

Похожие артисты

Lexx
Артист

Lexx

Mad Hеad
Артист

Mad Hеad

KRÜGER
Артист

KRÜGER

ATOM-Steam
Артист

ATOM-Steam

Хронос
Артист

Хронос

Трибунал
Артист

Трибунал

Кровавый Риф
Артист

Кровавый Риф

Ирония
Артист

Ирония

Ангел-хранитель
Артист

Ангел-хранитель

ANNODOMINI
Артист

ANNODOMINI

Владимир Холстинин
Артист

Владимир Холстинин

Rockwasser
Артист

Rockwasser

Лаптев
Артист

Лаптев