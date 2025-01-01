Артист
Lexx
Lexx (наст. имя: Щеглов Алексей) — мультижанровый исполнитель, битмейкер, поэт из далёких глубин Сибири. Lexx не ограничивается одним определенным музыкальным стилем и работает по одному простому принципу - "музыка должна вызывать у человека определенные образы и задевать некий скрытый нерв, от которого начинают бегать мурашки по всему телу".
Альбомы
Freestyle King Von2025 · Lexx
Dejame2025 · DJ Cossio, Lexx
Se Pá Foi Amor2025 · Lexx, MC Polakage
Hoje Eu Tô Bigode2025 · Mc Lz, Lexx, Oz MC
MI PRIMITO TIZOC 22025 · Dj Funk dlam, Lexx
Baqueando2025 · Lexx, El Dino
High Tide2025 · Lexx, Oceans in Silhouette
Nasıl Diye Sorma2025 · Lexx
MI PRIMITO TIZOC HARDSTYLE2025 · Dj Funk dlam, DJ Raulipues, DJ Series, Lexx
Sarau2025 · Chemin Mc, Lexx
Solto pelo Mundo2025 · Lexx, MC Polakage, mc jaimera
32025 · Lexx
Swm2025 · Lexx
Impulsiva Malvada2025 · Mc Décimo Segundo, Lexx, mc jaimera
Modo Off2025 · Lexx, mc jaimera, MC Polakage