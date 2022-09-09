О нас

Makis Hristodoulopoulos

Makis Hristodoulopoulos

Альбом  ·  2022

Ta Zeimbekika

#Со всего мира
Makis Hristodoulopoulos

Артист

Makis Hristodoulopoulos

Релиз Ta Zeimbekika

#

Название

Альбом

1

Трек Den Koimamai Tora Pia Ta Vradia

Den Koimamai Tora Pia Ta Vradia

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:28

2

Трек Valte Fotia Ston Horismo

Valte Fotia Ston Horismo

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:59

3

Трек Molyvia

Molyvia

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:03

4

Трек Parte Ta Ola, Parte Ta

Parte Ta Ola, Parte Ta

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:07

5

Трек Paraligo Na Paro Tous Dromous

Paraligo Na Paro Tous Dromous

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:54

6

Трек Tatouaz

Tatouaz

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:55

7

Трек Gyrizo Ap' Ti Nychta

Gyrizo Ap' Ti Nychta

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

1:18

8

Трек Lavoses Enan Aito

Lavoses Enan Aito

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:02

9

Трек Afiste Me

Afiste Me

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:49

10

Трек Mia Stenahoria (Live)

Mia Stenahoria (Live)

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:32

11

Трек Pare Paradeigma Emena

Pare Paradeigma Emena

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:06

12

Трек Epsahna Adika Na Vro

Epsahna Adika Na Vro

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:31

13

Трек Tis Nychtas Erastis

Tis Nychtas Erastis

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:53

14

Трек Apopse Vrehei Monaxia

Apopse Vrehei Monaxia

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:36

15

Трек Oloi Oi Taxidiarides

Oloi Oi Taxidiarides

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:09

16

Трек To Vouno (Live)

To Vouno (Live)

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:06

17

Трек Ti Na Mou Kanei Ena Mpoukali

Ti Na Mou Kanei Ena Mpoukali

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:34

18

Трек Simera Giortazo

Simera Giortazo

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:43

19

Трек Ta Dachtyla (To Diko Sou Amartima) (Live)

Ta Dachtyla (To Diko Sou Amartima) (Live)

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:11

20

Трек Na Se Do

Na Se Do

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:35

21

Трек Mporeis Na Fygeis

Mporeis Na Fygeis

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:18

22

Трек Ki An Gelao Einai Psema (Live)

Ki An Gelao Einai Psema (Live)

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:06

23

Трек Tha Eimai Ego

Tha Eimai Ego

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:57

24

Трек Efialtis

Efialtis

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

3:29

25

Трек Eikosi Chronon

Eikosi Chronon

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

2:57

26

Трек Nomiza Pos Itan Filoi

Nomiza Pos Itan Filoi

Makis Hristodoulopoulos

Ta Zeimbekika

1:18

Информация о правообладателе: Melody Maker
