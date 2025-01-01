О нас

Артист

Pitsa Papadopoulou

5 подписчиков

Трек To Agriolouloudo

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

To Agriolouloudo

Στέλιος Καζαντζίδης

ТОП АЛЬБОМ

Thisiastika

Релиз Thisiastika
Pitsa Papadopoulou
Pitsa Papadopoulou и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек To Agriolouloudo

To Agriolouloudo

Στέλιος Καζαντζίδης

,

Pitsa Papadopoulou

2:50

2

Трек Ego Na Deis (Live)

Ego Na Deis (Live)

Pitsa Papadopoulou

3:18

3

Трек Erota Mou Agiatrefte

Erota Mou Agiatrefte

Pitsa Papadopoulou

2:33

4

Трек Oli I Dromi Ise Esi

Oli I Dromi Ise Esi

Pitsa Papadopoulou

3:00

5

Трек Den Mas Eniose Kardia Mou

Den Mas Eniose Kardia Mou

Pitsa Papadopoulou

3:11

6

Трек Derti

Derti

Pitsa Papadopoulou

3:25

7

Трек Thisiastika

Thisiastika

Pitsa Papadopoulou

3:04

8

Трек Mi Milas

Mi Milas

Pitsa Papadopoulou

4:02

9

Трек Kegome

Kegome

Pitsa Papadopoulou

3:57

10

Трек Anev Oron

Anev Oron

Pitsa Papadopoulou

3:04

11

Трек Krata Gia To Telos

Krata Gia To Telos

Pitsa Papadopoulou

3:21

12

Трек Dio Fores Na S' Agapiso

Dio Fores Na S' Agapiso

Pitsa Papadopoulou

3:07

Альбомы

Релиз Sikose To & Koitaxe Me Sta Matia
Sikose To & Koitaxe Me Sta Matia2022 · George Theofanous, Pitsa Papadopoulou
Релиз Agapes mou palies
Agapes mou palies2018 · Pitsa Papadopoulou
Релиз 24 Idiaiteres Erminies
24 Idiaiteres Erminies2010 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Na He Kardia I Monaxia
Na He Kardia I Monaxia2010 · Pitsa Papadopoulou
Релиз The Digital Collection
The Digital Collection2008 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Anepanaliptes fones pou egrapsan istoria
Anepanaliptes fones pou egrapsan istoria2008 · Poli Panou, Pitsa Papadopoulou, Στέλιος Καζαντζίδης
Релиз Thisiastika
Thisiastika2006 · Pitsa Papadopoulou
Релиз 14 Megala Tragoudia
14 Megala Tragoudia2006 · Pitsa Papadopoulou
Релиз 14 Megala Tragoudia
14 Megala Tragoudia2006 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Dyo Dromoi Dyo Feggaria
Dyo Dromoi Dyo Feggaria2004 · Pitsa Papadopoulou, Ελένη Βιτάλη
Релиз Fones
Fones2001 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Zontani Ihografisi (Live)
Zontani Ihografisi (Live)2001 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Mia Agapi Ftani
Mia Agapi Ftani1998 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Ta Hrisa Souxe
Ta Hrisa Souxe1994 · Pitsa Papadopoulou
Релиз Simera
Simera1988 · Pitsa Papadopoulou

Похожие артисты

Pitsa Papadopoulou
Артист

Pitsa Papadopoulou

Saad Lamjarrad
Артист

Saad Lamjarrad

ქართული ხმები
Артист

ქართული ხმები

Şükriye Tutkun
Артист

Şükriye Tutkun

Stella Theofilou
Артист

Stella Theofilou

Irini Haridou
Артист

Irini Haridou

Iliyar
Артист

Iliyar

Haifa
Артист

Haifa

Γιώργος Ζαμπέτας
Артист

Γιώργος Ζαμπέτας

Omar Hefzy
Артист

Omar Hefzy

Osha El Soghayar
Артист

Osha El Soghayar

Gajendra Verma
Артист

Gajendra Verma

Ebi Aali
Артист

Ebi Aali