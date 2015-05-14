О нас

Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Yo Quiero Bailar Contigo
Yo Quiero Bailar Contigo2024 · Сингл · Los Pakines
Релиз Los Pakines 1982
Los Pakines 19822021 · Альбом · Los Pakines
Релиз El Sonido del Éxito
El Sonido del Éxito2021 · Альбом · Los Pakines
Релиз Vacaciones a Todo Ritmo
Vacaciones a Todo Ritmo2021 · Альбом · Los Pakines
Релиз Lo Mejor de lo Mejor
Lo Mejor de lo Mejor2020 · Альбом · Los Pakines
Релиз 25 Años de Éxitos
25 Años de Éxitos2017 · Альбом · Los Pakines
Релиз Los Pakines 96
Los Pakines 962017 · Альбом · Los Pakines
Релиз El Sonido Elegante
El Sonido Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
Релиз Vuelve la Cumbia Elegante
Vuelve la Cumbia Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
Релиз 20 Bellas Melodías
20 Bellas Melodías2015 · Альбом · Los Pakines
Релиз Los Pakines
Los Pakines2015 · Альбом · Los Pakines
Релиз Elegantemente Tropical
Elegantemente Tropical2015 · Альбом · Los Pakines
Релиз Baladas de Fantasía
Baladas de Fantasía2015 · Сингл · Los Pakines
Релиз Salsas Con Amor
Salsas Con Amor2015 · Альбом · Los Pakines
Релиз Disco 50
Disco 502014 · Альбом · Los Pakines
Релиз Vuelve la Cumbia Elegante
Vuelve la Cumbia Elegante2007 · Альбом · Los Pakines
Релиз Grand Prix Musical
Grand Prix Musical1986 · Альбом · Los Pakines
Релиз Homenaje Tropical a Leo Dan: Lita / Celia / Fanny / Mary Isabel / Te Pido Que Me Guíes / Santiago Querido
Homenaje Tropical a Leo Dan: Lita / Celia / Fanny / Mary Isabel / Te Pido Que Me Guíes / Santiago Querido1983 · Сингл · Los Pakines
Релиз Los Pakines: Las Mejores Salsas de Nuestras Vidas
Los Pakines: Las Mejores Salsas de Nuestras Vidas1983 · Сингл · Los Pakines
Релиз Evocando a Santana: Oye Como Va / Guajira
Evocando a Santana: Oye Como Va / Guajira1983 · Альбом · Los Pakines

