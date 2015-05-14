Информация о правообладателе: Music MGP
Сингл · 2015
Baladas de Fantasía
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Yo Quiero Bailar Contigo2024 · Сингл · Los Pakines
Los Pakines 19822021 · Альбом · Los Pakines
El Sonido del Éxito2021 · Альбом · Los Pakines
Vacaciones a Todo Ritmo2021 · Альбом · Los Pakines
Lo Mejor de lo Mejor2020 · Альбом · Los Pakines
25 Años de Éxitos2017 · Альбом · Los Pakines
Los Pakines 962017 · Альбом · Los Pakines
El Sonido Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
Vuelve la Cumbia Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
20 Bellas Melodías2015 · Альбом · Los Pakines
Los Pakines2015 · Альбом · Los Pakines
Elegantemente Tropical2015 · Альбом · Los Pakines
Baladas de Fantasía2015 · Сингл · Los Pakines
Salsas Con Amor2015 · Альбом · Los Pakines
Disco 502014 · Альбом · Los Pakines
Vuelve la Cumbia Elegante2007 · Альбом · Los Pakines
Grand Prix Musical1986 · Альбом · Los Pakines
Homenaje Tropical a Leo Dan: Lita / Celia / Fanny / Mary Isabel / Te Pido Que Me Guíes / Santiago Querido1983 · Сингл · Los Pakines
Los Pakines: Las Mejores Salsas de Nuestras Vidas1983 · Сингл · Los Pakines
Evocando a Santana: Oye Como Va / Guajira1983 · Альбом · Los Pakines