Информация о правообладателе: Music MGP
Альбом · 2015
Salsas Con Amor
#
Название
Альбом
3
4:15
5
Saca Tu Pareja / Otro Año / En el Tren de Seis / La Subienda / El Orangután / Yolanda / El Bombón de Elena / En el Pueblo de Mala / La Dejé Llorando / Cortaron a Elena / Las Ingratitudes
7:40
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Yo Quiero Bailar Contigo2024 · Сингл · Los Pakines
Los Pakines 19822021 · Альбом · Los Pakines
El Sonido del Éxito2021 · Альбом · Los Pakines
Vacaciones a Todo Ritmo2021 · Альбом · Los Pakines
Lo Mejor de lo Mejor2020 · Альбом · Los Pakines
25 Años de Éxitos2017 · Альбом · Los Pakines
Los Pakines 962017 · Альбом · Los Pakines
El Sonido Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
Vuelve la Cumbia Elegante2017 · Альбом · Los Pakines
20 Bellas Melodías2015 · Альбом · Los Pakines
Los Pakines2015 · Альбом · Los Pakines
Elegantemente Tropical2015 · Альбом · Los Pakines
Baladas de Fantasía2015 · Сингл · Los Pakines
Salsas Con Amor2015 · Альбом · Los Pakines