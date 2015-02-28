О нас

Los Pakines

Los Pakines

Альбом  ·  2015

Salsas Con Amor

#Латинская
Los Pakines

Артист

Los Pakines

Релиз Salsas Con Amor

#

Название

Альбом

1

Трек Tú Me Quemas / Que Locura Enamorarme de Ti / 25 Rosas

Tú Me Quemas / Que Locura Enamorarme de Ti / 25 Rosas

Los Pakines

Salsas Con Amor

6:06

2

Трек Cali Pachanguero / Sobre las Olas / La Fiesta del Pilito

Cali Pachanguero / Sobre las Olas / La Fiesta del Pilito

Los Pakines

Salsas Con Amor

5:19

3

Трек Azuquita Pal´ Café / Ella No Baila Sola / Decisiones / Por Eso Yo Canto Salsa

Azuquita Pal´ Café / Ella No Baila Sola / Decisiones / Por Eso Yo Canto Salsa

Los Pakines

Salsas Con Amor

4:15

4

Трек Fuma el Barco / El Serrucho / Para Bailar

Fuma el Barco / El Serrucho / Para Bailar

Los Pakines

Salsas Con Amor

5:59

5

Трек Saca Tu Pareja / Otro Año / En el Tren de Seis / La Subienda / El Orangután / Yolanda / El Bombón de Elena / En el Pueblo de Mala / La Dejé Llorando / Cortaron a Elena / Las Ingratitudes

Saca Tu Pareja / Otro Año / En el Tren de Seis / La Subienda / El Orangután / Yolanda / El Bombón de Elena / En el Pueblo de Mala / La Dejé Llorando / Cortaron a Elena / Las Ingratitudes

Los Pakines

Salsas Con Amor

7:40

6

Трек Con Sabor Latino / Boca Mentirosa / Por una Cosa / Tabaco y Ron / Momposina / La Gorda / Tiburón / Tiburón a la Vista / Con Sabor Latino / La Bamba / Samba Samba

Con Sabor Latino / Boca Mentirosa / Por una Cosa / Tabaco y Ron / Momposina / La Gorda / Tiburón / Tiburón a la Vista / Con Sabor Latino / La Bamba / Samba Samba

Los Pakines

Salsas Con Amor

9:15

Информация о правообладателе: Music MGP
