Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Adrian Sood

Adrian Sood

Альбом  ·  2022

Adopt No Ego

#Эмбиент

1 лайк

Adrian Sood

Артист

Adrian Sood

Релиз Adopt No Ego

#

Название

Альбом

1

Трек Ave Maria

Ave Maria

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:20

2

Трек Sky Lamp

Sky Lamp

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:39

3

Трек Baum

Baum

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:16

4

Трек Pull

Pull

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:12

5

Трек Chosen People

Chosen People

Adrian Sood

Adopt No Ego

1:36

6

Трек Xg

Xg

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:52

7

Трек Katja's House

Katja's House

Adrian Sood

Adopt No Ego

1:46

8

Трек 1985

1985

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:47

9

Трек Savanah

Savanah

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:33

10

Трек Virgin Mind

Virgin Mind

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:44

11

Трек Circle of Snakes

Circle of Snakes

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:10

12

Трек Eights

Eights

Adrian Sood

Adopt No Ego

1:44

13

Трек Sun Stream

Sun Stream

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:04

14

Трек Beginning to Fall

Beginning to Fall

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:20

15

Трек Unknown Thoughts

Unknown Thoughts

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:30

16

Трек Falling Light

Falling Light

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:10

17

Трек Crystal Starlight

Crystal Starlight

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:16

18

Трек I Like It

I Like It

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:18

19

Трек Ascension

Ascension

Adrian Sood

Adopt No Ego

2:04

Информация о правообладателе: Adrian Sood
