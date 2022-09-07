О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Adrian Sood

Adrian Sood

Альбом  ·  2022

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

Контент 18+

#Эмбиент
Adrian Sood

Артист

Adrian Sood

Релиз Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

#

Название

Альбом

1

Трек Voilet Vision

Voilet Vision

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:16

2

Трек Krono

Krono

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:20

3

Трек As It Is

As It Is

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:14

4

Трек The Gates of Heavan

The Gates of Heavan

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:14

5

Трек Gosifur

Gosifur

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

1:50

6

Трек Falling into Sorrow

Falling into Sorrow

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:11

7

Трек Crown of Thorns

Crown of Thorns

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:34

8

Трек Gosifur, I Am the King of Nothing

Gosifur, I Am the King of Nothing

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:05

9

Трек Clocks and Gears

Clocks and Gears

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:07

10

Трек Word

Word

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

1:42

11

Трек Fuckers

Fuckers

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:18

12

Трек Audience Interplay

Audience Interplay

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:07

13

Трек Creation

Creation

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:01

14

Трек Gosifur, Pt. 2

Gosifur, Pt. 2

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:22

15

Трек Isa

Isa

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:14

16

Трек What We Give

What We Give

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

1:54

17

Трек Mona

Mona

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:12

18

Трек Nothin

Nothin

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

2:06

19

Трек Calling All Gods

Calling All Gods

Adrian Sood

Gosifur, What the Hell Are You Trying to Do?

1:44

Информация о правообладателе: Adrian Sood
