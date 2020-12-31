О нас

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Альбом  ·  2020

El Paso de a Patito, Vol. 3

#Фолк, народная
Adrian Garcia El Rey del Sabor

Артист

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Релиз El Paso de a Patito, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Calabaza y Melon

Calabaza y Melon

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:13

2

Трек Charangueando

Charangueando

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

5:02

3

Трек El Piso Esta Mojado

El Piso Esta Mojado

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:29

4

Трек Dime Donde y Cuando

Dime Donde y Cuando

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

5:33

5

Трек Quien Me Dona el Hoyo

Quien Me Dona el Hoyo

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:58

6

Трек El Paso de a Patito

El Paso de a Patito

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

5:15

7

Трек El Catarrin

El Catarrin

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:34

8

Трек El Negrito Tongolo

El Negrito Tongolo

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:33

9

Трек El Extraño Mal

El Extraño Mal

Adrian Garcia El Rey del Sabor

,

Flakolyn

El Paso de a Patito, Vol. 3

4:26

10

Трек Regalo de Amor

Regalo de Amor

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

3:42

11

Трек La Niguita

La Niguita

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

3:54

12

Трек Pideme

Pideme

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

2:49

13

Трек Como una Novela

Como una Novela

Adrian Garcia El Rey del Sabor

El Paso de a Patito, Vol. 3

3:44

Информация о правообладателе: TSP Records
