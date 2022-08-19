О нас

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Альбом  ·  2022

Solo para Bailar

#Фолк, народная
Adrian Garcia El Rey del Sabor

Артист

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Релиз Solo para Bailar

#

Название

Альбом

1

Трек Bailando en la Playa

Bailando en la Playa

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

3:39

2

Трек El Atlantico

El Atlantico

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:40

3

Трек El Ahualulco

El Ahualulco

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

3:03

4

Трек La Chica Alegre

La Chica Alegre

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

3:55

5

Трек La Cumbia del Ostion

La Cumbia del Ostion

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:33

6

Трек La Dormilona

La Dormilona

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

6:14

7

Трек Tabaco Mascao

Tabaco Mascao

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:00

8

Трек Mujer Bonita

Mujer Bonita

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

3:55

9

Трек Besitos Tristes

Besitos Tristes

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

3:51

10

Трек La Cumbia del Muerto

La Cumbia del Muerto

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:46

11

Трек Caballo Lechero

Caballo Lechero

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

6:00

12

Трек El Tema de la Zorra (Salvaje)

El Tema de la Zorra (Salvaje)

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:17

13

Трек La Cumbia del Pitufo

La Cumbia del Pitufo

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:54

14

Трек La Playa

La Playa

Adrian Garcia El Rey del Sabor

Solo para Bailar

4:49

Информация о правообладателе: TSP Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз El Chinito
El Chinito2024 · Сингл · Adrian Garcia El Rey del Sabor
Релиз Dejando Huella, Vol 5
Dejando Huella, Vol 52023 · Альбом · Adrian Garcia El Rey del Sabor
Релиз Solo para Bailar
Solo para Bailar2022 · Альбом · Adrian Garcia El Rey del Sabor
Релиз La Cumbia del Pollo Asado
La Cumbia del Pollo Asado2022 · Сингл · Adrian Garcia El Rey del Sabor
Релиз Managua Nicaragua
Managua Nicaragua2022 · Сингл · Adrian Garcia El Rey del Sabor
Релиз El Paso de a Patito, Vol. 3
El Paso de a Patito, Vol. 32020 · Альбом · Adrian Garcia El Rey del Sabor

