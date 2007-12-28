О нас

A Bronkka

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2007

A Bronkka

#Со всего мира
A Bronkka

Артист

A Bronkka

Релиз A Bronkka

#

Название

Альбом

1

Трек Banho de Sol

Banho de Sol

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:16

2

Трек Nesse Beat

Nesse Beat

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:19

3

Трек Kuduro

Kuduro

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:32

4

Трек Quebra Igual Negona

Quebra Igual Negona

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:26

5

Трек Arrebenta

Arrebenta

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:32

6

Трек Vai Descer

Vai Descer

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:44

7

Трек É Bronkka

É Bronkka

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

3:44

8

Трек Covardia | Barril | Licuri

Covardia | Barril | Licuri

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

3:42

9

Трек Farol de Neblina | Caguete | Bala Perdida

Farol de Neblina | Caguete | Bala Perdida

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

3:30

10

Трек Quem É do Bem Não Cai

Quem É do Bem Não Cai

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:09

11

Трек Tá Quebrando

Tá Quebrando

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

3:48

12

Трек Saculejo

Saculejo

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:56

13

Трек Raspadinha

Raspadinha

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:30

14

Трек Tchuco

Tchuco

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:05

15

Трек Na Baixaria

Na Baixaria

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

0:48

16

Трек É Quebradeira

É Quebradeira

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:20

17

Трек Casa Estremece

Casa Estremece

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:34

18

Трек Vai Mexer

Vai Mexer

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

1:57

19

Трек Tome P

Tome P

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:53

20

Трек Tiro e Queda | Você Tá na Mira

Tiro e Queda | Você Tá na Mira

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

3:04

21

Трек Vai Vai

Vai Vai

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:58

22

Трек Quebra no Pau

Quebra no Pau

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

2:30

23

Трек Sou de Jesus

Sou de Jesus

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

A Bronkka

4:15

Информация о правообладателе: Pida Music | A Bronkka
