Информация о правообладателе: A Bronkka | Show Mix Produções
Альбом · 2011
Tour 2011 o Protesto
Контент 18+
#
Название
Альбом
9
Ele Desce / O Povo Gosta É do Pagode / Pega o Prato Faz a Linha / Um Tiro É Sempre um Tiro / A Favela Corta / Vai Dar um Vumbora
8:44
16
5:47
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
A Bronkka2021 · Альбом · A Bronkka
Segure a Pressão 20132013 · Сингл · Swingueira das Antigas
A Bronkka ao Vivo em Salvador 20132013 · Альбом · Swingueira das Antigas
Maturidade2012 · Альбом · Swingueira das Antigas
A Bronkka ao Vivo em Aratuípe 20112011 · Альбом · A Bronkka
Máquina Poderosa2011 · Альбом · A Bronkka
Ao Vivo em Portão 20112011 · Альбом · Swingueira das Antigas
Tour 2011 o Protesto2011 · Альбом · A Bronkka
A Resposta 20092009 · Альбом · A Bronkka
A Bronkka2007 · Альбом · A Bronkka