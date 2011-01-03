О нас

A Bronkka

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2011

Tour 2011 o Protesto

Контент 18+

#Со всего мира
A Bronkka

Артист

A Bronkka

Релиз Tour 2011 o Protesto

#

Название

Альбом

1

Трек Abertura

Abertura

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:11

2

Трек Toma Gagau

Toma Gagau

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:20

3

Трек Aquela Posição

Aquela Posição

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:10

4

Трек Cyclone

Cyclone

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:52

5

Трек Chá de Calcinha

Chá de Calcinha

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

2:54

6

Трек Sambando e Quebrando

Sambando e Quebrando

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:05

7

Трек Hit do Posto

Hit do Posto

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:59

8

Трек Mary Rose

Mary Rose

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

2:26

9

Трек Ele Desce / O Povo Gosta É do Pagode / Pega o Prato Faz a Linha / Um Tiro É Sempre um Tiro / A Favela Corta / Vai Dar um Vumbora

Ele Desce / O Povo Gosta É do Pagode / Pega o Prato Faz a Linha / Um Tiro É Sempre um Tiro / A Favela Corta / Vai Dar um Vumbora

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

8:44

10

Трек Paz do Senhor

Paz do Senhor

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

,

EdCity

Tour 2011 o Protesto

3:03

11

Трек Vizinho Conspirando

Vizinho Conspirando

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:29

12

Трек Pega Aqui Meu Coração

Pega Aqui Meu Coração

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:43

13

Трек Favela

Favela

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:15

14

Трек Recomeçei

Recomeçei

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:44

15

Трек Sem Você Eu Não Vivo

Sem Você Eu Não Vivo

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

2:50

16

Трек Swing da Bronkka / Apresentação dos Músicos

Swing da Bronkka / Apresentação dos Músicos

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

5:47

17

Трек Final

Final

A Bronkka

,

Swingueira das Antigas

Tour 2011 o Protesto

3:18

Информация о правообладателе: A Bronkka | Show Mix Produções
Волна по релизу
