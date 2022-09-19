О нас

80s Forever

80s Forever

,

80s Are Back

,

Lo mejor de los 80

Альбом  ·  2022

Stuck in the 80s

#Поп
80s Forever

Артист

80s Forever

Релиз Stuck in the 80s

#

Название

Альбом

1

Трек (I Just) Died in Your Arms

(I Just) Died in Your Arms

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

4:28

2

Трек Sexual Healing

Sexual Healing

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

3:54

3

Трек Let's Hear It for the Boy

Let's Hear It for the Boy

Sister Nation

Stuck in the 80s

3:41

4

Трек Puttin' On the Ritz

Puttin' On the Ritz

Down4Pop

Stuck in the 80s

4:34

5

Трек Lost in Love

Lost in Love

The Countdown Singers

Stuck in the 80s

3:46

6

Трек Always Something There to Remind Me

Always Something There to Remind Me

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:42

7

Трек Angel Eyes

Angel Eyes

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

4:24

8

Трек Somewhere Out There

Somewhere Out There

Movie Sounds Unlimited

Stuck in the 80s

3:55

9

Трек Midnight Blue

Midnight Blue

Graham Blvd

Stuck in the 80s

3:16

10

Трек Music and Lights

Music and Lights

Electric Groove Machine

Stuck in the 80s

3:43

11

Трек Love Will Find a Way

Love Will Find a Way

Main Station

Stuck in the 80s

4:10

12

Трек The Day Before You Came

The Day Before You Came

Stockholm Honey

Stuck in the 80s

5:54

13

Трек No One Is to Blame

No One Is to Blame

Chateau Pop

Stuck in the 80s

4:04

14

Трек All Those Years Ago

All Those Years Ago

Graham Blvd

Stuck in the 80s

3:26

15

Трек Sally MacLennane

Sally MacLennane

The Limerick Rovers

Stuck in the 80s

2:41

16

Трек Come Dancing

Come Dancing

Graham Blvd

Stuck in the 80s

4:00

17

Трек Point of No Return

Point of No Return

2 Steps Up

Stuck in the 80s

3:24

18

Трек Especially for You

Especially for You

Chateau Pop

Stuck in the 80s

4:04

19

Трек Whenever You Need Somebody

Whenever You Need Somebody

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:23

20

Трек The Visitors

The Visitors

Stockholm Honey

Stuck in the 80s

5:33

21

Трек Dress You Up

Dress You Up

The Countdown Singers

Stuck in the 80s

3:52

22

Трек Rhythm Nation

Rhythm Nation

Regina Avenue

Stuck in the 80s

4:29

23

Трек Nobody Told Me

Nobody Told Me

Graham Blvd

Stuck in the 80s

3:29

24

Трек If Only I Could

If Only I Could

2 Steps Up

Stuck in the 80s

3:28

25

Трек Sometimes a Fantasy

Sometimes a Fantasy

Graham Blvd

Stuck in the 80s

3:32

26

Трек New Moon On Monday

New Moon On Monday

Blue Fashion

Stuck in the 80s

3:56

27

Трек If Only for One Night

If Only for One Night

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

4:10

28

Трек Hit That Perfect Beat

Hit That Perfect Beat

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:31

29

Трек Can't Stay Away from You

Can't Stay Away from You

The Countdown Singers

Stuck in the 80s

3:52

30

Трек Listen Like Thieves

Listen Like Thieves

Blinding Lights

Stuck in the 80s

3:43

31

Трек Loving the Alien

Loving the Alien

The Comptones

Stuck in the 80s

7:27

32

Трек That Girl

That Girl

Detroit Soul Sensation

Stuck in the 80s

5:13

33

Трек Love Will Conquer All

Love Will Conquer All

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

4:07

34

Трек Electric Youth

Electric Youth

2 Steps Up

Stuck in the 80s

4:50

35

Трек Master and Servant

Master and Servant

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:46

36

Трек Lost in Emotion

Lost in Emotion

2 Steps Up

Stuck in the 80s

4:32

37

Трек What's Another Year

What's Another Year

The Blue Rubatos

Stuck in the 80s

3:02

38

Трек Love Resurrection

Love Resurrection

The Countdown Singers

Stuck in the 80s

3:31

39

Трек Body Language

Body Language

Knightsbridge

Stuck in the 80s

4:11

40

Трек Victim of Love

Victim of Love

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:37

41

Трек Left to My Own Devices

Left to My Own Devices

Blue Fashion

Stuck in the 80s

4:41

42

Трек We're Ready

We're Ready

Main Station

Stuck in the 80s

3:51

43

Трек Buffalo Gals

Buffalo Gals

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:41

44

Трек London Nights

London Nights

MoodBlast

Stuck in the 80s

3:55

45

Трек Thieves Like Us

Thieves Like Us

Chateau Pop

Stuck in the 80s

6:36

46

Трек We All Sleep Alone

We All Sleep Alone

Lady Diva

Stuck in the 80s

3:54

47

Трек Secret Rendezvous

Secret Rendezvous

2 Steps Up

Stuck in the 80s

4:23

48

Трек Talking Loud and Clear

Talking Loud and Clear

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:46

49

Трек Losing My Mind

Losing My Mind

Starlite Singers

Stuck in the 80s

3:34

50

Трек Innocent Love

Innocent Love

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:50

51

Трек Hi Ho Silver

Hi Ho Silver

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:28

52

Трек On the Wings of a Nightingale

On the Wings of a Nightingale

The Magic Time Travelers

Stuck in the 80s

2:29

53

Трек Naughty Girls (Need Love Too)

Naughty Girls (Need Love Too)

2 Steps Up

Stuck in the 80s

4:20

54

Трек Love On Your Side

Love On Your Side

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:31

55

Трек Don't Rush Me

Don't Rush Me

2 Steps Up

Stuck in the 80s

3:39

56

Трек (It's Just) The Way That You Love Me

(It's Just) The Way That You Love Me

2 Steps Up

Stuck in the 80s

5:19

57

Трек I'll Be Here Where the Heart Is

I'll Be Here Where the Heart Is

The Countdown Singers

Stuck in the 80s

4:31

58

Трек Ol' Rag Blues

Ol' Rag Blues

Knightsbridge

Stuck in the 80s

2:49

59

Трек Everybody Salsa

Everybody Salsa

Silver Disco Explosion

Stuck in the 80s

3:20

60

Трек Dominoes

Dominoes

Graham Blvd

Stuck in the 80s

3:57

61

Трек Dancing Girls

Dancing Girls

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:39

62

Трек Undercover of the Night

Undercover of the Night

Graham Blvd

Stuck in the 80s

4:30

63

Трек Stand Up for Your Love Rights

Stand Up for Your Love Rights

CDM Project

Stuck in the 80s

4:04

64

Трек Don't Tell Me Lies

Don't Tell Me Lies

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:38

65

Трек She's On It

She's On It

Fresh Beat MCs

Stuck in the 80s

3:28

66

Трек Staying Together

Staying Together

2 Steps Up

Stuck in the 80s

4:05

67

Трек I Want Your Love

I Want Your Love

Chateau Pop

Stuck in the 80s

6:40

68

Трек Something Real (Inside Me / Inside You)

Something Real (Inside Me / Inside You)

Graham Blvd

Stuck in the 80s

4:15

69

Трек Sweet Somebody

Sweet Somebody

Chateau Pop

Stuck in the 80s

3:36

70

Трек Glam Slam

Glam Slam

The Funky Groove Connection

Stuck in the 80s

3:24

Информация о правообладателе: Pretty in Pink Records
