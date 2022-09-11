О нас

80s Forever

80s Forever

,

The Rock Masters

,

Années 80

Альбом  ·  2022

80's Rock Hits Playlist

80s Forever

Артист

80s Forever

Релиз 80's Rock Hits Playlist

#

Название

Альбом

1

Трек Sweet Child O'Mine

Sweet Child O'Mine

Hell's Black Roses

80's Rock Hits Playlist

5:55

2

Трек Welcome to the Jungle

Welcome to the Jungle

Hell's Black Roses

80's Rock Hits Playlist

4:21

3

Трек Wanted Dead or Alive

Wanted Dead or Alive

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

4:58

4

Трек Ace of Spades

Ace of Spades

Mighty Metal Gods

80's Rock Hits Playlist

2:47

5

Трек Love Shack

Love Shack

The Dazees

80's Rock Hits Playlist

4:19

6

Трек 18 and Life

18 and Life

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

3:51

7

Трек Rock You Like a Hurricane

Rock You Like a Hurricane

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

4:13

8

Трек Love Bites

Love Bites

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

5:31

9

Трек Once Bitten, Twice Shy

Once Bitten, Twice Shy

Georgia Steamroller

80's Rock Hits Playlist

5:16

10

Трек Talk Dirty to Me

Talk Dirty to Me

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

3:38

11

Трек Fallen Angel

Fallen Angel

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

3:52

12

Трек When Love Comes to Town

When Love Comes to Town

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

4:08

13

Трек So Fine

So Fine

Hell's Black Roses

80's Rock Hits Playlist

4:02

14

Трек The Thing That Should Not Be

The Thing That Should Not Be

Mighty Metal Gods

80's Rock Hits Playlist

7:17

15

Трек Over You

Over You

Graham Blvd

80's Rock Hits Playlist

2:45

16

Трек Infinite Dreams

Infinite Dreams

Mighty Metal Gods

80's Rock Hits Playlist

6:08

17

Трек Stay the Night

Stay the Night

Main Station

80's Rock Hits Playlist

3:57

18

Трек Crazy in the Night

Crazy in the Night

Graham Blvd

80's Rock Hits Playlist

2:36

19

Трек Velcro Fly

Velcro Fly

Knightsbridge

80's Rock Hits Playlist

3:16

20

Трек (You Gotta) Fight for Your Right (To Party)

(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)

Fresh Beat MCs

80's Rock Hits Playlist

3:26

Информация о правообладателе: Level Up Records
