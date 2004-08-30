О нас

كاظم الساهر

كاظم الساهر

Альбом  ·  2004

Haflet Casino Du Liban

#Поп

1 лайк

كاظم الساهر

Артист

كاظم الساهر

Релиз Haflet Casino Du Liban

#

Название

Альбом

1

Трек Ya Chajret Zaytoun (Live)

Ya Chajret Zaytoun (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:19

2

Трек Bafakar Fi Li Nassini (Live)

Bafakar Fi Li Nassini (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:13

3

Трек Haza Loun (Live)

Haza Loun (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:16

4

Трек Mahrouss (Live)

Mahrouss (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

3:17

5

Трек Ahebini Bila Okadi (Live)

Ahebini Bila Okadi (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

4:40

6

Трек Foug Nakhel (Live)

Foug Nakhel (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:15

7

Трек Ya Em L'ouyoun Lsoud (Live)

Ya Em L'ouyoun Lsoud (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:38

8

Трек Ya Leyl La Tentehi (Live)

Ya Leyl La Tentehi (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

4:17

9

Трек Ana Wa Layla (Live)

Ana Wa Layla (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

1:05

10

Трек Ashkik Li Min (Live)

Ashkik Li Min (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:19

11

Трек Set Lhabayeb (Live)

Set Lhabayeb (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

3:22

12

Трек Nassam Alayna Lhawa (Live)

Nassam Alayna Lhawa (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

2:06

13

Трек Amara Ya Amara (Live)

Amara Ya Amara (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

1:11

14

Трек Kabiri Akleki (Live)

Kabiri Akleki (Live)

كاظم الساهر

Haflet Casino Du Liban

1:46

Информация о правообладателе: Lord Sound
