كاظم الساهر

كاظم الساهر

Альбом  ·  2005

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

#Поп

1 лайк

كاظم الساهر

Артист

كاظم الساهر

Релиз Haflet Beyt El Din, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Atfal Baghdad (Live)

Atfal Baghdad (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

5:31

2

Трек Yadouki (Live)

Yadouki (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

7:53

3

Трек Bab El Jar (Live)

Bab El Jar (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

6:02

4

Трек Ella Anti (Live)

Ella Anti (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

9:57

5

Трек El Leila Ehsasy Gharib (Live)

El Leila Ehsasy Gharib (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

5:02

6

Трек Hal Endaki Shakon (Live)

Hal Endaki Shakon (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

12:48

7

Трек Kellak Ala Baadak Helou (Live)

Kellak Ala Baadak Helou (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

6:15

8

Трек Lasti Fatenati (Live)

Lasti Fatenati (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

4:26

9

Трек Maska Oudy (Live)

Maska Oudy (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

6:10

10

Трек Entahat El Harb (Live)

Entahat El Harb (Live)

كاظم الساهر

Haflet Beyt El Din, Vol. 1

5:34

Информация о правообладателе: Lord Sound
