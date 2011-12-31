О нас

梦之旅演唱组合

梦之旅演唱组合

Альбом  ·  2011

流淌的歌声（16）

#Поп
梦之旅演唱组合

Артист

梦之旅演唱组合

Релиз 流淌的歌声（16）

#

Название

Альбом

1

Трек 我爱祖国的大草原

我爱祖国的大草原

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:02

2

Трек 新疆好

新疆好

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:07

3

Трек 满怀深情望北京

满怀深情望北京

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:04

4

Трек 金梭和银梭

金梭和银梭

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

3:57

5

Трек 人说山西好风光

人说山西好风光

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

3:58

6

Трек 牧马之歌

牧马之歌

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

3:31

7

Трек 舒伯特摇篮曲

舒伯特摇篮曲

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:17

8

Трек 南屏晚钟

南屏晚钟

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:23

9

Трек 采蘑菇的小姑娘

采蘑菇的小姑娘

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:02

10

Трек 你呀！你呀 (叙利亚民歌)

你呀！你呀 (叙利亚民歌)

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

3:55

11

Трек 映山红

映山红

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:03

12

Трек 踏浪

踏浪

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:00

13

Трек 听海

听海

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:20

14

Трек 邮递马车

邮递马车

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:21

15

Трек 我爱祖国的蓝天

我爱祖国的蓝天

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（16）

4:04

Информация о правообладателе: 太平洋影音有限公司
