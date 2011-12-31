О нас

梦之旅演唱组合

梦之旅演唱组合

Альбом  ·  2011

流淌的歌声（26）

#Поп
梦之旅演唱组合

Артист

梦之旅演唱组合

Релиз 流淌的歌声（26）

#

Название

Альбом

1

Трек 我爱你中国

我爱你中国

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

4:33

2

Трек 亲吻祖国

亲吻祖国

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:56

3

Трек 颂歌献给毛主席

颂歌献给毛主席

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:07

4

Трек 父亲

父亲

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:55

5

Трек 请茶歌

请茶歌

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:04

6

Трек 和谐的中国

和谐的中国

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

4:17

7

Трек 毛主席走遍祖国大地

毛主席走遍祖国大地

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:44

8

Трек 为女民兵题照

为女民兵题照

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

2:57

9

Трек 共产党员好比种子

共产党员好比种子

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:49

10

Трек 红军想念毛泽东

红军想念毛泽东

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:21

11

Трек 金色的沙漠上

金色的沙漠上

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

4:00

12

Трек 咏梅

咏梅

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

2:35

13

Трек 世界是你们的

世界是你们的

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

2:31

14

Трек 到农村去到边疆去

到农村去到边疆去

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:25

15

Трек 革命熔炉火最红

革命熔炉火最红

梦之旅演唱组合

流淌的歌声（26）

3:24

Информация о правообладателе: 太平洋影音有限公司
