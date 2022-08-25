О нас

Taslim

Taslim

,

Munawwar

,

Teena Parveen

Альбом  ·  2022

Joganiya Nache Chhuma Chhum

#Со всего мира
Taslim

Артист

Taslim

Релиз Joganiya Nache Chhuma Chhum

#

Название

Альбом

1

Трек Ajmer Ke Dulha Se Mulakat Ke Din Aye

Ajmer Ke Dulha Se Mulakat Ke Din Aye

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

6:47

2

Трек Jo Hain Khwaja Wale Khajana Chhod Dete Hain

Jo Hain Khwaja Wale Khajana Chhod Dete Hain

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

5:05

3

Трек Joganiya Nache Chhama-Chham

Joganiya Nache Chhama-Chham

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

8:20

4

Трек Khwaja Se Jise Pyare

Khwaja Se Jise Pyare

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

6:51

5

Трек Khwajaki Gali Me Hain Sabhi Ki Entry Hogi

Khwajaki Gali Me Hain Sabhi Ki Entry Hogi

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

5:06

6

Трек Mat Bahane Kar Khwaja Se Mil

Mat Bahane Kar Khwaja Se Mil

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

6:23

7

Трек Mat Raho Gum Shum

Mat Raho Gum Shum

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

6:09

8

Трек Pyare Pyare Khwaja

Pyare Pyare Khwaja

Teena Parveen

,

Munawwar

,

Taslim

Joganiya Nache Chhuma Chhum

7:35

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
