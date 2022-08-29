О нас

Xanım Ismayılqızı

Xanım Ismayılqızı

Альбом  ·  2022

Bəstələr, Vol. 6

#Поп
Xanım Ismayılqızı

Артист

Xanım Ismayılqızı

Релиз Bəstələr, Vol. 6

#

Название

Альбом

1

Трек Naz Edən Gözəl

Naz Edən Gözəl

Xanım Ismayılqızı

,

Brilliant Dadaşova

Bəstələr, Vol. 6

5:22

2

Трек Getdi

Getdi

Xanım Ismayılqızı

Bəstələr, Vol. 6

6:00

3

Трек Dərdimi Götürüm Gedim Dağlara

Dərdimi Götürüm Gedim Dağlara

Xanım Ismayılqızı

,

Mətanət İsgəndərli

Bəstələr, Vol. 6

4:24

4

Трек Xatırla Məni

Xatırla Məni

Xanım Ismayılqızı

,

Nazpəri Dostəliyeva

Bəstələr, Vol. 6

4:35

5

Трек Halal Elə

Halal Elə

Xanım Ismayılqızı

,

Ağadadaş Ağayev

Bəstələr, Vol. 6

4:49

6

Трек Tənhalıqdan Qurtar Məni

Tənhalıqdan Qurtar Məni

Xanım Ismayılqızı

,

Mətanət Əsədova

Bəstələr, Vol. 6

6:34

7

Трек Susma, Ürək

Susma, Ürək

Xanım Ismayılqızı

,

Nəzakət Məmmədova

Bəstələr, Vol. 6

7:03

8

Трек Qapıları Bağlama

Qapıları Bağlama

Xanım Ismayılqızı

,

Mətanət İsgəndərli

Bəstələr, Vol. 6

5:48

9

Трек Bilirəm

Bilirəm

Xanım Ismayılqızı

,

Emma Ələkbərzadə

Bəstələr, Vol. 6

3:15

10

Трек Harda Qalmısan

Harda Qalmısan

Xanım Ismayılqızı

,

Emma Ələkbərzadə

Bəstələr, Vol. 6

4:11

11

Трек Sevgimin Yolu (Könlümü Verərəm)

Sevgimin Yolu (Könlümü Verərəm)

Xanım Ismayılqızı

,

Sədaqət Ulduz

Bəstələr, Vol. 6

3:18

12

Трек Yanıram Eşq Odunda

Yanıram Eşq Odunda

Xanım Ismayılqızı

,

Vüqar Bəxtiyar

Bəstələr, Vol. 6

4:13

13

Трек Yaşamağın Yeri Yox

Yaşamağın Yeri Yox

Xanım Ismayılqızı

,

Vüqar Bəxtiyar

Bəstələr, Vol. 6

5:01

14

Трек Sevgilim Ola Bilsən

Sevgilim Ola Bilsən

Xanım Ismayılqızı

Bəstələr, Vol. 6

4:02

15

Трек Bilmədin

Bilmədin

Xanım Ismayılqızı

,

Gülər

Bəstələr, Vol. 6

4:10

Информация о правообладателе: mikpro
