Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Xanım Ismayılqızı

Xanım Ismayılqızı

Альбом  ·  2022

Bəstələr, Vol. 4

#Поп
Xanım Ismayılqızı

Артист

Xanım Ismayılqızı

Релиз Bəstələr, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Nağıllar Danış

Nağıllar Danış

Xanım Ismayılqızı

,

Ülvi Cəfərov

Bəstələr, Vol. 4

4:29

2

Трек Не Забывай

Не Забывай

Xanım Ismayılqızı

,

Ilhamə Quliyeva

Bəstələr, Vol. 4

4:35

3

Трек Oyna. Gözəlim

Oyna. Gözəlim

Xanım Ismayılqızı

,

Səməd Səmədov

Bəstələr, Vol. 4

4:43

4

Трек Adam Ol

Adam Ol

Xanım Ismayılqızı

,

Sənubər İsgəndərli

Bəstələr, Vol. 4

3:44

5

Трек Son Nəfəs

Son Nəfəs

Xanım Ismayılqızı

,

Nərgiz Mütəllimova

Bəstələr, Vol. 4

5:39

6

Трек Mən Səni Görməyəndə

Mən Səni Görməyəndə

Xanım Ismayılqızı

,

Ilhamə Quliyeva

Bəstələr, Vol. 4

4:05

7

Трек Payız Gəlir

Payız Gəlir

Xanım Ismayılqızı

,

Səməd Səmədov

Bəstələr, Vol. 4

3:53

8

Трек Məni Öldürəcək Həsrətin

Məni Öldürəcək Həsrətin

Xanım Ismayılqızı

,

Gülyanaq Məmmədova

Bəstələr, Vol. 4

5:27

9

Трек Allah Qorusun

Allah Qorusun

Xanım Ismayılqızı

,

Səməd Səmədov

,

Sevda Əliqızı

Bəstələr, Vol. 4

5:27

10

Трек Görək Sonra Nə Olur

Görək Sonra Nə Olur

Xanım Ismayılqızı

,

Ilhamə Quliyeva

Bəstələr, Vol. 4

4:03

11

Трек İndi O Tutub Yerimi

İndi O Tutub Yerimi

Xanım Ismayılqızı

,

Ilhamə Quliyeva

Bəstələr, Vol. 4

4:59

12

Трек Bağışla

Bağışla

Xanım Ismayılqızı

,

Ilhamə Quliyeva

Bəstələr, Vol. 4

4:53

13

Трек Alışdırma Məni Özünə

Alışdırma Məni Özünə

Xanım Ismayılqızı

,

Tacir Şahmalıoğlu

Bəstələr, Vol. 4

6:01

14

Трек Qadınlar

Qadınlar

Xanım Ismayılqızı

,

Səməd Səmədov

Bəstələr, Vol. 4

3:33

15

Трек Desinlər

Desinlər

Xanım Ismayılqızı

,

Nərgiz Mütəllimova

Bəstələr, Vol. 4

4:15

Информация о правообладателе: mikpro
