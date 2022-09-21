О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dai Lan

Dai Lan

,

Piano Piano

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Gentle Notes

#Эмбиент
Dai Lan

Артист

Dai Lan

Релиз Gentle Notes

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Gentle Notes

3:59

2

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Gentle Notes

1:42

3

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Gentle Notes

4:23

4

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Gentle Notes

6:57

5

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Gentle Notes

3:58

6

Трек Emotional Times

Emotional Times

Piano Piano

Gentle Notes

1:32

7

Трек War Times

War Times

Piano Piano

Gentle Notes

1:55

8

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Gentle Notes

1:02

9

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Gentle Notes

1:24

10

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Gentle Notes

0:56

11

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Gentle Notes

4:12

12

Трек Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Dai Lan

Gentle Notes

5:45

13

Трек Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Dai Lan

Gentle Notes

4:56

14

Трек Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Dai Lan

Gentle Notes

3:07

15

Трек Crazy Classical Piano

Crazy Classical Piano

Piano Piano

Gentle Notes

0:34

16

Трек Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Dai Lan

Gentle Notes

11:09

17

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Gentle Notes

2:42

18

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Gentle Notes

2:46

19

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Gentle Notes

2:38

20

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Gentle Notes

2:24

21

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Gentle Notes

2:51

22

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Gentle Notes

2:33

23

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Gentle Notes

2:29

24

Трек Pools of Water

Pools of Water

PianoDreams

Gentle Notes

3:49

25

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Gentle Notes

2:54

26

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Gentle Notes

2:59

27

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Gentle Notes

2:57

28

Трек Terris

Terris

PianoDreams

Gentle Notes

3:02

29

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Gentle Notes

2:48

30

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Gentle Notes

2:43

31

Трек Snowflakes in Autumn

Snowflakes in Autumn

PianoDreams

Gentle Notes

3:00

32

Трек War Piano

War Piano

PianoDreams

Gentle Notes

1:44

33

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

PianoDreams

Gentle Notes

1:32

34

Трек A Moment in History

A Moment in History

PianoDreams

Gentle Notes

1:34

35

Трек Spring Is Here

Spring Is Here

PianoDreams

Gentle Notes

1:40

36

Трек Peaceful Dreams

Peaceful Dreams

PianoDreams

Gentle Notes

1:42

37

Трек Married to Be

Married to Be

PianoDreams

Gentle Notes

1:42

38

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Gentle Notes

1:28

39

Трек World War 3

World War 3

PianoDreams

Gentle Notes

1:34

40

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Gentle Notes

1:46

41

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Gentle Notes

1:40

42

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Gentle Notes

2:52

43

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Gentle Notes

2:53

44

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Gentle Notes

2:45

45

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Gentle Notes

3:07

46

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Gentle Notes

2:08

47

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Gentle Notes

2:24

48

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Gentle Notes

1:53

49

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Gentle Notes

1:41

50

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Gentle Notes

1:26

51

Трек New York Snow

New York Snow

PianoDreams

Gentle Notes

1:33

52

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Gentle Notes

1:35

53

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Gentle Notes

1:31

54

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Gentle Notes

1:15

55

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Gentle Notes

0:59

56

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Gentle Notes

1:18

57

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Gentle Notes

2:07

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Titanium
Titanium2022 · Сингл · Dai Lan
Релиз Una Mattina (The Intouchables)
Una Mattina (The Intouchables)2022 · Сингл · Dai Lan
Релиз Sleep Piano
Sleep Piano2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Soft Piano Music for Sleep
Soft Piano Music for Sleep2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Fantaisie-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66
Fantaisie-Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 662022 · Сингл · Dai Lan
Релиз Power of Piano
Power of Piano2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Piano That Soothes
Piano That Soothes2022 · Альбом · Massagem
Релиз Hear Me Out
Hear Me Out2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Snowfall Symphony
Snowfall Symphony2022 · Альбом · Piano Dreams
Релиз Perfect Keyboard
Perfect Keyboard2022 · Альбом · Calm Vibes
Релиз Melodic Piano Sounds for Meditative Relaxation
Melodic Piano Sounds for Meditative Relaxation2022 · Альбом · Piano
Релиз Tears on My Piano
Tears on My Piano2022 · Альбом · Piano Calm
Релиз The Spectacular Piano Piece
The Spectacular Piano Piece2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Chill Piano Feels
Chill Piano Feels2022 · Альбом · Piano Calm

Похожие альбомы

Релиз Dancing into Piano's Melody
Dancing into Piano's Melody2022 · Альбом · Relaxed Minds
Релиз Gentle Piano Melodies
Gentle Piano Melodies2022 · Альбом · Dai Lan
Релиз Perfect Melody
Perfect Melody2022 · Альбом · Piano Piano
Релиз Calming Keys
Calming Keys2022 · Альбом · Piano
Релиз Piano Charmer
Piano Charmer2022 · Альбом · Simply Piano
Релиз Embrace of the Sound
Embrace of the Sound2022 · Альбом · Study Music And Piano Music
Релиз Morning Piano Melodies
Morning Piano Melodies2022 · Альбом · Piano Love Songs
Релиз Classical Calming Vibes
Classical Calming Vibes2022 · Альбом · Calm Vibes
Релиз Piano Melodies for a Rainy Day
Piano Melodies for a Rainy Day2022 · Альбом · Happy Sunday Morning Music
Релиз Imagination Piano
Imagination Piano2022 · Альбом · Relaxing Piano Music Universe
Релиз Piano Prowess
Piano Prowess2022 · Альбом · PianoDreams
Релиз My Fingers Go to the Keyboard
My Fingers Go to the Keyboard2022 · Альбом · Piano
Релиз Imagination Piano Sounds
Imagination Piano Sounds2022 · Альбом · PianoDreams
Релиз Restless Moment
Restless Moment2022 · Альбом · PianoDreams

Похожие артисты

Dai Lan
Артист

Dai Lan

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож