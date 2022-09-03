О нас

Dai Lan

Dai Lan

,

Gentle Piano Music

,

PianoDreams

Альбом  ·  2022

Gentle Piano Melodies

#Эмбиент
Dai Lan

Артист

Dai Lan

Релиз Gentle Piano Melodies

#

Название

Альбом

1

Трек Deep Thoughts

Deep Thoughts

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:59

2

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

Nocturnes, Op. 9: No. 1 in B-Flat Major. Larghetto

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:42

3

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

Nocturnes, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major. Andante

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

4:23

4

Трек Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

Nocturnes, Op. 9: No. 3 in B Major. Allegretto

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

6:57

5

Трек Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

Chopin: Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, B.49

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:58

6

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:02

7

Трек Final Fantasy

Final Fantasy

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:24

8

Трек Sophisticated Piano

Sophisticated Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

0:56

9

Трек Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

Chopin: Etude, Op. 10, No. 6 in E-Flat Minor - 'Lament'

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

4:12

10

Трек Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1

Dai Lan

Gentle Piano Melodies

5:45

11

Трек Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2

Dai Lan

Gentle Piano Melodies

4:56

12

Трек Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3

Dai Lan

Gentle Piano Melodies

3:07

13

Трек Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Chopin: Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61

Dai Lan

Gentle Piano Melodies

11:09

14

Трек Sad Piano

Sad Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:42

15

Трек Peaceful Jazz Ambient Piano

Peaceful Jazz Ambient Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:46

16

Трек Peaceful Melancholic Piano

Peaceful Melancholic Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:38

17

Трек Soft Piano Dreams

Soft Piano Dreams

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:24

18

Трек Alone Tonight

Alone Tonight

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:51

19

Трек Come Closer

Come Closer

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:33

20

Трек Time of Innocence

Time of Innocence

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:29

21

Трек Pools of Water

Pools of Water

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:49

22

Трек Droplets of the Spectrum

Droplets of the Spectrum

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:54

23

Трек Nga Mihi

Nga Mihi

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:59

24

Трек Sahara

Sahara

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:57

25

Трек Terris

Terris

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:02

26

Трек Cuba Street

Cuba Street

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:48

27

Трек Balance

Balance

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:43

28

Трек Snowflakes in Autumn

Snowflakes in Autumn

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:00

29

Трек War Piano

War Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:44

30

Трек Platinum Jubilee

Platinum Jubilee

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:32

31

Трек A Moment in History

A Moment in History

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:34

32

Трек Spring Is Here

Spring Is Here

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:40

33

Трек Peaceful Dreams

Peaceful Dreams

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:42

34

Трек Married to Be

Married to Be

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:42

35

Трек Pretty Streets

Pretty Streets

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:28

36

Трек World War 3

World War 3

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:34

37

Трек My Beautiful Family

My Beautiful Family

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:46

38

Трек A Sad Piano

A Sad Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:40

39

Трек Droplets of the Heart

Droplets of the Heart

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:52

40

Трек Cavern Meditations

Cavern Meditations

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:53

41

Трек Rainy Piano Days

Rainy Piano Days

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:45

42

Трек Blossom Dawn

Blossom Dawn

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

3:07

43

Трек Autumn 2022

Autumn 2022

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:08

44

Трек I Have Arrived in Paris

I Have Arrived in Paris

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:24

45

Трек It Is What It Is

It Is What It Is

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:53

46

Трек Spring 2022

Spring 2022

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:41

47

Трек Summer 2022

Summer 2022

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:26

48

Трек New York Snow

New York Snow

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:33

49

Трек Moving Day

Moving Day

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:35

50

Трек In Brussels

In Brussels

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:31

51

Трек Upright Piano

Upright Piano

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:15

52

Трек In Iceland

In Iceland

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

0:59

53

Трек I Can't Sleep

I Can't Sleep

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

1:18

54

Трек I Love My Cat

I Love My Cat

PianoDreams

Gentle Piano Melodies

2:07

55

Трек Art in Itself

Art in Itself

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:44

56

Трек A Momentous Change

A Momentous Change

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:14

57

Трек A Journey to Cherish

A Journey to Cherish

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:34

58

Трек Most Awaiting Moment

Most Awaiting Moment

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:20

59

Трек Stepping out of Comfort Zone

Stepping out of Comfort Zone

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:14

60

Трек New Chapter in Life

New Chapter in Life

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

3:04

61

Трек The Becoming

The Becoming

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:34

62

Трек Life's Metamorphosis

Life's Metamorphosis

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

3:25

63

Трек Trying out New Things

Trying out New Things

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:24

64

Трек New Perspective

New Perspective

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

3:08

65

Трек Life Together

Life Together

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:28

66

Трек Forever and Always

Forever and Always

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:44

67

Трек Beginning and End

Beginning and End

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:50

68

Трек Through Ups and Downs

Through Ups and Downs

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:54

69

Трек More Than Ever

More Than Ever

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:27

70

Трек Yet to Come

Yet to Come

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:34

71

Трек A Way of Being

A Way of Being

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

2:27

72

Трек A Memorable Time

A Memorable Time

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:20

73

Трек Dearest Constant

Dearest Constant

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:37

74

Трек Beyond Grateful

Beyond Grateful

Gentle Piano Music

Gentle Piano Melodies

1:34

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
